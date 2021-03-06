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Главный судья КХЛ прокомментировал удаления в матче «Динамо-Минск» - СКА

07.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал удаления в овертайме матча между минским «Динамо» и СКА, после которых санкт-петербургская команда усилиями Линдена Вея забросила победную шайбу.

«Удаления в овертайме матча «Динамо» (Минск) — СКА были оправданными со стороны арбитров. В первом случае Зак Митчелл попал клюшкой по лицу Линдену Вею, а затем Роб Клинхкаммер нанес удар клюшкой по клюшке Владимира Ткачева», — сказал Анисимов «Чемпионату».

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал удаления в овертайме матча между минским «Динамо» и СКА, после которых санкт-петербургская...
 
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