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«Я отказываюсь начинать эти объяснения. Все так очевидно!» Вудкрофт - о третьем подряд поражении «Динамо» от СКА

07.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0:3 в серии).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы провели великолепный матч и не получили результат. У меня много комментариев, но я оставлю их при себе. Все всё сами видели. Надо восстановиться и показать свой лучший хоккей в четвёртом матче, постараться вернуться в серию. Ребята проводят отличные матчи, играют здорово во всей серии. Вы сами видите, что происходит на льду, все очевидно.

Справедлив ли счет 0:3 в серии? Я не хочу об этом говорить, если вам что-то еще не понятно, вы должны сами разобраться. Я отказываюсь начинать эти объяснения. Все так очевидно! Не надо задавать вопросы, которые приведут зрителей в „окопы“. Все чертовски ясно, что происходит.

Хотелось сегодня выиграть и порадовать болельщиков, чтобы они ушли домой с улыбками. Рад, что им понравилась сегодняшняя встреча. Что я могу сказать?», — сказал Вудкрофт.

Напомним, что решающую шайбу минчане пропустили, играя «3 на 5».

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0:3 в серии).
 
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