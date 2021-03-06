«Я отказываюсь начинать эти объяснения. Все так очевидно!» Вудкрофт - о третьем подряд поражении «Динамо» от СКА

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0:3 в серии).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы провели великолепный матч и не получили результат. У меня много комментариев, но я оставлю их при себе. Все всё сами видели. Надо восстановиться и показать свой лучший хоккей в четвёртом матче, постараться вернуться в серию. Ребята проводят отличные матчи, играют здорово во всей серии. Вы сами видите, что происходит на льду, все очевидно.

Справедлив ли счет 0:3 в серии? Я не хочу об этом говорить, если вам что-то еще не понятно, вы должны сами разобраться. Я отказываюсь начинать эти объяснения. Все так очевидно! Не надо задавать вопросы, которые приведут зрителей в „окопы“. Все чертовски ясно, что происходит.

Хотелось сегодня выиграть и порадовать болельщиков, чтобы они ушли домой с улыбками. Рад, что им понравилась сегодняшняя встреча. Что я могу сказать?», — сказал Вудкрофт.

Напомним, что решающую шайбу минчане пропустили, играя «3 на 5».