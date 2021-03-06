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Умер известный автор пиратских копий компьютерных игр xatab

07.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер автор репаков пиратских версий видеоигр, известный как xatab. Сообщение о его смерти появилось 6 марта в группе «Xatab RePack» во «ВКонтакте». Другие источники пока не подтверждали эту информацию.


Фото: pixabay.com

TJ пишет, что xatab умер в возрасте 60 лет. Сайт Zone of Games утверждает, что настоящее имя xatab — Радик Низамов.

Как пишут авторы группы «Xatab RePack», он умер от осложнений из-за вирусной пневмонии, которая возникла на фоне хронической обструктивной болезни легких. В 2018 году в сети писали, что из-за тяжелой болезни репакер лежал в реанимации.

В сообщении паблика отмечается, что у бренда «xatab» нет наследников, поэтому новых репаков от xatab больше никогда не будет. Zone of Games утверждает, что последние несколько лет репаки готовил другой человек.

 
 
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