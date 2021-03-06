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Умер известный автор пиратских копий компьютерных игр xatab
Источник материала: Tut.by
Умер автор репаков пиратских версий видеоигр, известный как xatab. Сообщение о его смерти
TJ
Как пишут авторы группы «Xatab RePack», он умер от осложнений из-за вирусной пневмонии, которая возникла на фоне хронической обструктивной болезни легких. В 2018 году в сети писали, что из-за тяжелой болезни репакер лежал в реанимации.
В сообщении паблика отмечается, что у бренда «xatab» нет наследников, поэтому новых репаков от xatab больше никогда не будет. Zone of Games
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