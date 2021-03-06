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Белорусы вышли вечером на бело-красно-белые акции

07.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы вышли вечером на бело-красно-белые акции

  • 6.03.2021, 22:57
Белорусы вышли вечером на бело-красно-белые акции

Вместе и до победы!

В Беларуси продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.

На вечернюю акцию солидарности сегодня вышла Березовка, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».


Акция протеста партизан прошла в Дзержинске-Койданове. Вышла на вечернюю прогулку и Ратомка.



Ранее сайт Charter07.org сообщил, что минские районы вышли на улицы с национальными флагами.

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