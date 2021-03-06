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Белорусы вышли вечером на бело-красно-белые акции
Источник материала: Хартия'97
Белорусы вышли вечером на бело-красно-белые акции
Вместе и до победы!
В Беларуси продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.
На вечернюю акцию солидарности сегодня вышла Березовка, пишет телеграм-канал
Акция протеста партизан прошла в Дзержинске-Койданове. Вышла на вечернюю прогулку и Ратомка.
Ранее сайт Charter07.org сообщил, что минские районы вышли
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Вместе и до победы!
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