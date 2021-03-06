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Минские районы вышли на улицы с национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Минские районы вышли на улицы с национальными флагами
Белорусы против узурпатора.
В Беларуси продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.
Сегодня люди выходили на улицы с бело-красно-белыми флагами в Боровлянах, Чижовке и агрогородке Большевик Минского района, пишет телеграм-канал
В Лошице и Ивенце поздравили женщин-политзаключенных.
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Белорусы против узурпатора.
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