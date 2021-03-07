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UFC 259: Петр Ян vs Алджамейн Стерлинг. Итог боя
Источник материала: ОНТ
Утром 7 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 259 россиянин Петр Ян проведет свою первую защиту титула чемпиона легчайшего веса. Соперником «Безжалостного» станет топовый американский претендент Алджамейн Стерлинг.
31-летний Стерлинг накануне боя может похвастаться статистикой выступлений 19-3. В главной мировой ММА-лиге Алджамейн идет на серии из пяти побед.
28-летний действующий чемпион Петр Ян перед UFC 259 обладает рекордом 15-1. В июле 2020 года россиянин уверенно победил легендарного бразильца Жозе Альдо (технический нокаут в пятом раунде) и тем самым завоевал пояс чемпиона.
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Фото: UFC
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Утром 7 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 259 россиянин Петр Ян проведет свою первую защиту титула чемпиона легчайшего веса. Соперником...
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