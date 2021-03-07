UFC 259: Ислам Махачев vs Дрю Добер. Итог боя

Источник материала: ОНТ

Утром 7 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 259 в клетку октагона выйдут представитель России Ислам Махачев и атлет из США Дрю Добер.

29-летний боец из Дагестана перед этим поединком обладал статистикой 18-1, Махачев находился на серии из шести побед. У 32-летнего американца рекорд был установлен на отметках 23-9 (1 NC), Добер мог похвастаться серией из трех побед.

Россиянин в случае успеха, по его же словам , уже к концу 2021 года надеется выйти на титульный бой в легком весе.

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Фото: UFC

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