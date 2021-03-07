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UFC 259: Ислам Махачев vs Дрю Добер. Итог боя
Источник материала: ОНТ
Утром 7 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 259 в клетку октагона выйдут представитель России Ислам Махачев и атлет из США Дрю Добер.
29-летний боец из Дагестана перед этим поединком обладал статистикой 18-1, Махачев находился на серии из шести побед. У 32-летнего американца рекорд был установлен на отметках 23-9 (1 NC), Добер мог похвастаться серией из трех побед.
Россиянин в случае успеха, по
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Фото: UFC
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Утром 7 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 259 в клетку октагона выйдут представитель России Ислам Махачев и атлет из США...
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