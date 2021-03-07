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Когда хурма может быть опасна? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Несмотря некоторые полезные свойства хурмы, часто есть ее не стоит. Об этом предупредил гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью «Звезде»,
Специалист сообщил, что злоупотребление этим фруктом может стать причиной появления фитобезоаров, которые приводят к острой кишечной непроходимости.
По словам медика, эти образования появляются, когда человек ест много растительных продуктов. Харлов пояснил, что происходит это из-за неперевариваемой клетчатки, которую огранизм не усваивает.
Специалист добавил: при сниженной перистальтике, чаще характерной для пожилых людей и пациентов с синдромом раздраженного кишечника, любая растительная пища превращается в источник безоаров.
При этом медик уточнил, что случаи появления этого образования довольно редки.
Фото: pixabay
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Несмотря некоторые полезные свойства хурмы, часто есть ее не стоит. Об этом предупредил гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью «Звезде», пишет РИА «Новости»....
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