Пять фильмов и сериалов, которые советует посмотреть актер Саша Петров

Источник материала: Tut.by

Найти хороший фильм или сериал не всегда просто, именно поэтому часто спасают рекомендации. В этот раз мы не будем ничего говорить от себя: даем слово российскому актеру Александру Петрову. AFISHA.TUT.BY пролистала его посты в Instagram за прошлый год и нашла там рекомендации трех фильмов и двух сериалов (разумеется, российских). Если так получилось, что вы доверяете вкусу актера — эта подборка для вас.

Три фильма: «Огонь», «Серебряные коньки» и «На острие»

Жанр: драма, боевик

Режиссер: Алексей Нужный

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева

Рейтинг на «КиноПоиске» — 7,7 балла

О чем фильм

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

— Коллективное кино, у каждого персонажа своя судьба. Нет проходных или второстепенных ролей, важен и интересен каждый. Могу сказать только одно — это очень мощно. Вжимаешься в кресло с первых минут до самого финала. Это фильм про простых ребят, о них мало кто говорит, мало кто знает, но для них подвиг — это работа.

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Эдуард Бордуков

В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, Софья Эрнст

Рейтинг на «КиноПоиске» — 7,1 балла

О чем фильм

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг — взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни.

— Конечно, многие могут сказать, что мое мнение субъективно (в фильме снялась девушка Петрова Стася Милославская. — Прим. ред), но для меня один показатель — «подкатывает к горлу ком или нет». Вот тут это происходило и не один раз. И как же круто, когда кино про сильных женщин, с холодным оружием. Сильных, ранимых, живых.

Жанр: история, мелодрама, приключения, фэнтези, драма

Режиссер: Михаил Локшин

В ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов

Рейтинг на «КиноПоиске» — 7,4 балла

О чем фильм

События фильма происходят в рождественском Петербурге 1899 года. Это трогательная история о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Центральная линия знакомит людей из совершенно разных миров: Матвея, сына фонарщика, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. По закону жанра отец хочет выдать Алису замуж за того, кого сам счел подходящей партией, однако девушка влюблена в Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки.

— Волшебная история любви. Снято — «Голливуд»! Какое-то очень хорошее настроение и ощущение праздника и волшебства. А какой там Питер: он один из главных героев, уникальный город. Юра Борисов какой там, особенно в финальном кадре, завидовал белой завистью за такую роль.

Два сериала: «Псих» и «Колл-центр»

«Псих»

Жанр: драма

Режиссер: Федор Бондарчук

В ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов, Евгения Громова

Рейтинг на «КиноПоиске» — 7,3 балла

О чем сериал

Олег — столичный психолог. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия — никто из клиентов не подозревает о его проблемах. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем? Год назад без вести пропала его жена. Ее нет уже 384 дня.

— Завидую всем, кто еще не посмотрел сериал Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой. Это подарок для зрителя! Поздравляю всех, кто работал над созданием, вы — психи. А саундтрек… Круто, Скриптонит.

«Колл-центр»

Жанр: триллер, драма

Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

В ролях: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, Полина Пушкарук, Никита Тарасов

Рейтинг на «КиноПоиске» — 7,2 балла



Фото: кадр из сериала «Колл-центр»

О чем сериал

Москва. Высотка. Здесь, на 12-м этаже, находится офис колл-центра «Интернет-магазин для взрослых». Однажды утром, как обычно придя на работу, двенадцать человек, оказавшихся в офисе, вдруг узнают, что в помещении — бомба. Голоса неизвестных, представившихся Папой и Мамой, угрожают взорвать ее в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания. Пока идет обратный отсчет, им предстоит испытать на себе абсолютную власть невидимых садистов и узнать о жизни друг друга такое, о чем они даже не подозревали.

— Многих из артистов я знаю лично, но я совсем забыл, что я знаю этих ребят, забыл, что это кино. Мы со Стасей ждали серию каждый день. Как зритель я переживал, сильно. Поздравляю Яглыча: считаю, это его лучшая роль. Сабина открылась совершенно с другой стороны. Ни одного вопроса нет ни к кому. Все артисты на своих местах, даже те, у кого три-пять минут экранного времени. Режиссеры вышли на верхнюю планку сценария и режиссуры, выдали счастливые билеты всем артистам, показали, что российское кино не в «жо*е». «Колл-центр» — это большая победа для нас всех, для индустрии. Это не украдено, не адаптировано, это логически продуманно, это круто снято и круто сыграно, а главное — это режиссура.

Бонус. YouTube-сериал «Внутри Лапенко»

О чем YouTube-сериал

То ли СССР 1980-х, то ли Россия 1990-х. У обычного советского инженера каждый раз выдается насыщенный денек, ведущий программы о выживании «Сдохни или умри» находит в средней полосе смертельные опасности, два друга-рокера разрываются между любовью к музыке и алкогольной зависимостью, другой отважный журналист выводит всех на чистую водицу и расследует деятельность преступной группировки «Железные рукава» в криминально-мистической передаче «Загадка дыры». Иногда им всем является простой рабочий Игорь Натальевич Катамаранов.

Комментарий Петрова

— Я фанат «Внутри Лапенко». Это то самое блогерство, которое я принимаю и поддерживаю, которое очень талантливое и с душой и с любовью и верой. Ну кайф! Очень советую «Внутри Лапенко» на YouTube Очень советую интервью Лапенко у Дудя (столько света и добра!). Очень советую всем всегда верить. Всем мир.