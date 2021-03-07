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Латушко рассказал, чего больше всего боится Лукашенко

07.03.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, заводчане остаются большой политической силой.

Латушко рассказал, чего больше всего боится Лукашенко

«Помню, как в августе рабочие гордо и смело маршировали по улицам белорусских городов в знак протеста против беззакония, фальсификаций и насилия, — отметил политик. — Заводчане в Жодино, Солигорске, Минске, Новополоцке, Гродно и других городах вызывали на разговор руководителей предприятий,  мэров, и требовали соблюдения своих прав. Работники многих предприятий поддержали народные требования и в октябре».

Латушко подчеркнул, что «забастовка — это то, чего боится режим Лукашенко». Поэтому, отметил, он, и идет постоянное давление и репрессии на заводчан, сыплются угрозы, люди увольняются.

Глава НАУ напомнил, что «у нас у всех есть мощный инструмент — это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод».

Он поддержал объединение стачкомов «Гродно Азот», «Нафтана» и БМЗ, а также выразил слова поддержки их коллегам из «Беларуськалия», потому что важно «объединяться и быть вместе в противостоянии зверствам режима»: «Чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников — и тем быстрее мы добьемся общей цели».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, заводчане остаются большой политической силой.
 
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