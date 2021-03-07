Дали Луща. В Беларуси создали пророссийскую партию

В Беларуси создана партия (пока не имеет государственной регистрации) «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией.



Сергей Лущ / Фото с его страницы в соцсети

В форуме, который прошел накануне в Минске, приняли участие 135 делегатов — по 15 от каждой из областей и 45 человек от Минска. Главой политструктуры избран 38-летний Сергей Лущ, его заместителем 48-летний Глеб Волков.

Как пишет БелаПАН, в материалах, которые раздавались на съезде, указывается, что Лущ «с 2004 года профессионально занимается менеджментом в общественно-политической сфере, учредитель большого числа успешных общественных проектов, среди которых белорусско-российская гражданская инициатива «Союз» (сопредседатель), а также Ассоциация содействия интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству (председатель правления). Основатель оргкомитета по созданию партии «Союз» и его председатель».

Волков же является «кандидатом политических наук. Имеет большой опыт работы в организациях, ответственных за информационно-аналитическое обеспечение государственной политики».

В комментарии БелаПАН Сергей Лущ заявил, что «нам еще предстоит большой процесс верификации всех данных, проверки, возможно, консультаций наших юристов с Министерством юстиции, — отметил Лущ. — Поскольку вопрос важный и с 2003 года прецедентов, насколько известно, не было. Поэтому это тоже может иметь особенности правоприменительной практики, надо учесть все нюансы белорусского законодательства. Процесс для нас очень ответственный, мы здесь рассчитываем на комплиментарную, конструктивную позицию, профессионализм работников Минюста».

По его словам, планы у партии «абсолютно открытые». «После регистрации в течение полугода нам необходимо будет зарегистрировать в соответствии с законодательством все региональные структуры, которые будут образованы, — пояснил Лущ. — Ну и так уж получается, что в 2022 году состоятся местные выборы, мы к ним, сразу к этой кампании, будем готовиться. Большая работа намечена — это формирование собственной политической школы, соответствующая подготовка наших делегатов, представителей партии к роли депутатов будущих, я надеюсь».

На вопрос, кого «Союз» видит своими союзниками на нынешнем политическом поле Беларуси, Лущ ответил: «Мы выходим с достаточно широкой политической повесткой. Это не только геополитический и цивилизационный выбор Республики Беларусь, о котором мы открыто заявляем, — союз с Россией, углубление интеграции. У нас достаточно прогрессивный взгляд на белорусскую экономику, есть свои предложения, и здесь мы готовы, скажем так, с правым спектром политических сил Республики Беларусь сотрудничать, обмениваться экспертными мнениями».

«Но у нас и широкая социальная повестка, и здесь мы во многом солидарны и с левым спектром политического поля. Может, не настолько левым радикальным, но тем не менее левая консервативная позиция нам в этой плоскости близка», — подчеркнул избранный председатель готовящейся к регистрации партии.

Присутствовавший на мероприятии депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе заявил с трибуны, что «верю в ваш «Союз», в вашу партию. Конечно, только на одном условии: это не должно ударить по суверенитету нашей страны, ни в коем случае. Мы — независимая страна, гордая и красивая, маленькая, но достойная, это однозначно».

«Но как же жить без соседа? Мало того, это не сосед, это друг и это брат. Пришла беда в славянский мир. И я хочу, чтобы именно на примере вот этой братской дружбы, слияния нашего Беларуси и великой России мы возродили добрые традиции славянства. Мы готовы, белорусы, и в Украине навести порядок — ни в коем случае не силой, а добрым словом и красивым примером. И я уверен, что там очень многие люди нас тоже поймут, кому не безразличны наши традиции, наше великое прошлое и подвиги наших великих отцов и дедов. Я уверен, что в России тоже многие понимают, что ближе белорусов у них никого нет», — отметил парламентарий.

Думбадзе, который до работы в парламенте в течение 30 лет занимался журналистикой, заявил, что за все прошлые годы «объездил 120 стран мира, побывал на 12 войнах» и не понаслышке знает, «что такое война, что такое мир, что такое стремление людей к стабильности».

«Когда я узнал о том, что такая партия создается, мне стало приятно, что в ее ряды вливаются красивые мужи, гордость нашей нации, нашей страны, — сказал он. — Для меня всегда те, кто носил военную форму, в первую очередь, я их считаю самыми мирными людьми на земле. Поэтому я всегда вместе с вами, рядом с вами. Все что будет от меня зависеть, я всегда буду на передовой, лишь бы все это способствовало одному — стабильности, миру».

«Чего греха таить, мы знаем, что сегодня в нашей стране не очень спокойно. Вы знаете, я это все предвидел и как журналист, и как политик. Но почему-то не так уж прислушивались ко мне. <...> Куда бы я ни ездил, если люди видели, что мы из Беларуси, они говорили: «Мы вам завидуем». Но в этой зависти проживая все годы независимости, мы упустили, не боюсь этого слова, большую часть нашей молодежи», — сказал Думбадзе.

По словам парламентария, в 1991 году «взорвали наш общий дом, который назывался Советским Союзом, и на его развалинах, осколках все начали строить свои дома». Почти все части СССР строили их «через кровь», кроме Беларуси. «Какой ценой белорусам удалось сохранить мир, мы это помним и знаем, и это надо ценить. Но почему-то со временем, с годами мы об этом стали забывать. Немного проблемы возникшие — с пандемией, экономический мировой кризис — все, оказывается, как нам плохо живется. Конечно, есть проблемы», — отметил он.

«Я — сторонник власти, но один из тех людей, который не боится правды, — заявил Думбадзе. — Меня, может, за это многие чиновники не любят, но ничего, бог с ним. Я душой и сердцем переживаю за будущее нашей страны. А сегодня реальна угроза. Многим не хочется, чтобы на политической карте мира этот гордый красивый народ, который проживает на этом уголке планеты, остался своей Беларусью. И именно я хочу, надеюсь на то, что все, каждый из вас, одержим той идеей, что это наша страна, это наша родина, и ее будущее в наших руках. И от того, как мы будем правильно воспитывать молодежь, зависит, останется ли она независимой или нет».

«Поэтому я вас всех призываю: не жалейте себя на то, чтобы как можно больше общаться с простыми людьми, с молодыми — студентами, школьниками, — чтобы вновь звучало много патриотических слов, на которых мы выросли, — сказал Думбадзе.

Оргкомитет по созданию партии «Союз» во главе с Лущем был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку.

Осенью 2020 года 40 экспертов сформировали на базе инициативы диалоговую площадку по выработке предложений об изменении Конституции. Впоследствии они приняли решение об учреждении политической партии.

В сопроводительных материалах к съезду говорится, что сторонники белорусско-российской интеграции «справедливо полагают, что только развитие союзных отношений позволит создать прочную экономическую базу, которая сохранит и приумножит уровень материальной и социальной обеспеченности белорусов».

«Общественно-политический кризис в Беларуси показал необходимость обновления партийной системы страны и учреждения новых партий, способных консолидировать граждан под востребованную в обществе идею и направить их активность в конструктивное русло — парламентского диспута, — говорится в материалах. — Именно такой партией будущего позиционирует себя «Союз» — работающая на популяризацию Союзного государства, других интеграционных проектов в рамках Евразийского континента».

Инициаторы создания партии ставят перед собой цели «развития демократии и совершенствования политической системы государства для построения полноценного гражданского общества и создания условий, способствующих полноценному функционированию экономики». Также они намерены содействовать «развитию белорусско-российской интеграции, представленной двусторонними отношениями, договором о создании Союзного государства, Евразийским экономическим союзом, другими интеграционными проектами, являющими собой основу благополучия и поступательного развития белорусского государства».

Партия, в случае регистрации, намерена работать в целях «укрепления цивилизационного единства белорусов и россиян, отождествляющих себя с мировоззрением, основанным на понятии справедливости».

«Программа партии «Союз» состоит из блока широких социальных льгот, экономических свобод, преобразований в политической сфере и евразийской внешнеполитической повестки — положений, востребованных белорусами и сформулированных на основе общественного запроса», — говорится в материалах к съезду.

В учредительном съезде, кроме выше указанного Думбадзе, участвовали представители российской партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков и Виктор Яценко, член аналитического центра «Белой Руси» Алексей Дзермант, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС при президенте РФ Владимир Кравцов и другие. Дистанционно в качестве гостя участвует депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Беликов.