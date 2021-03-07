Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска до 60 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Цены на жилье в Минске продолжают медленно снижаться, и сейчас можно купить квартиру до 60 тысяч долларов даже в самом центре. Но, конечно, таких вариантов немного. Выбрали пять квартир в пределах первого транспортного кольца.

На Кальварийской

За 49,9 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1961 года на улице Кальварийской, 15. Это между «Парусом» и «Короной».













Площадь — 30,4 квадратного метра. Площадь кухни — 6,4 метра. Балкона нет.

















Во всей квартире полы деревянные. Стены выровнены и оклеены обоями. Потолок выровнен и покрашен. Есть металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды и подвал.

На Заславской

За 52,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Заславской, 33. Это рядом с «Короной» и недалеко от стелы.













Площадь — 35,9 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.

















В квартире установлены металлическая дверь, газовая плита. На полу — линолеум. Остается мебель, холодильник, стиральная машина, кухня.

На Короля

За 56,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на втором этаже кирпичной пятиэтажки 1961 года на улице Короля, 17. Это возле станции метро «Фрунзенская».













Площадь — 31,1 квадратного метра. Площадь кухни — 5,9 метра. Балкон есть.

















В квартире есть мебель, встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды и бытовая техника.

На Пулихова

За 58,9 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на четвертом этаже кирпичной девятиэтажки 1973 года на улице Пулихова, 37. Это между парком Горького и метро «Пролетарская».













Площадь — 38,5 квадратного метра. Площадь кухни — 8,7 метра. Балкон есть.

















Чтобы тут жить, надо сделать ремонт. Благо в квартире нет несущих стен.

На Машерова

За 59,9 тысячи долларов продается двухкомнатная квартира на втором этаже кирпичной четырехэтажки 1961 года на проспекте Машерова, 51. Это напротив квартала в районе улицы Грибоедова.













Площадь — 41,9 квадратного метра. Площадь кухни — 6,4 метра. Балкона нет.













В квартире установлены стеклопакеты, есть подвал. В 2020 году был капремонт дома.