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Партизаны новой Боровой вышли на акцию в поддержку смелых белорусок
Источник материала: Хартия'97
Партизаны новой Боровой вышли на акцию в поддержку смелых белорусок
Минчане готовы сражаться за свои права.
Партизаны новой Боровой вышли на акцию и поздравили всех смелых женщин и женщин-политзаключенных с наступающим праздником 8 марта, сообщает телеграм-канал
«За наши права мы готовы сражаться. Выпускай наших любимых!», — заявили участники акции.
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Минчане готовы сражаться за свои права.
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