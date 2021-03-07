Белорус выкупил старый гараж и превратил его в «мужскую берлогу» для встреч с друзьями. На ремонт ушло всего $300

Источник материала: Onliner Этот гараж Андрей Ревяков купил семь или восемь лет назад. В то время мужчина занимался грузоперевозками, и ему было необходимо просторное помещение для своего буса. Со временем могилевчанин поменял сферу деятельности, но гараж он все же решил не продавать. Поскольку здесь часто собирались компании, белорус начал облагораживать помещение и со временем превратил его во что-то вроде бара для своих. Этим небольшим текстом мы продолжаем нашу серию публикаций о переделке подвалов и гаражей. Если вы тоже готовы похвастаться, присылайте фото и описание на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh. В ближайшие недели будем делиться вашими историями.

За гараж с большим подвалом отдал $5000

Эта постройка приглянулась Андрею, в первую очередь, из-за размеров: площадь помещения — 36 квадратных метров. Она находится в гаражном кооперативе в черте Могилева. В свое время мужчина отдал за гараж $5000 по курсу.

— Мы там часто собирались на шашлыки, и я давно хотел обустроить все поприличнее. Года четыре я об этом мечтал, но времени все не было. А потом жизнь сложилась так, что у меня появилось больше свободного времени. Я решил себя занять: каждый вечер приходил сюда и оставался часов до одиннадцати.

В целом он и до ремонта выглядел аккуратненько: стены были оштукатурены, стяжка сделана. Но самый большой плюс этого гаража — подвал с трехметровыми потолками. Он площадью примерно с половину всего помещения. С него я и начал, — рассказывает Андрей.

Все делал сам. Барные стулья обошлись в 10 раз дешевле, чем в магазине

Подвал был самым обыкновенным, не считая высоты потолков: песчаный пол, кирпичные стены. Андрей залил стяжку, положил плитку, покрасил кирпич белой краской, перегрузил сюда весь хлам, скопившийся в гараже, и начал делать ремонт в основном помещении. Фотографий подвала у нашего собеседника не сохранилось: там пока склад.

Первым делом могилевчанин сделал небольшой подиум, чтобы там можно было хранить колеса и другие ценные вещи, которые в подвал тянуть жалко. За ним появился «балкончик», где в будущем мужчина хочет обустроить лаундж-зону — с кальяном и креслами-мешками.





Пол на этом участке выложен ламинатом, купленным по акции в строительном магазине. Часть стен Андрей украсил искусственной травой.





Кухню сделал из досок. В нее мужчина встроил электрическую плиту, которую отдал друг, и старый умывальник с небольшим обогревателем. Для столешницы и фартука пригодилась старая плитка, оставшаяся от ремонта.





Мебель и часть отделки сделана из старых поддонов. Ими же зашит потолок, под которым кроется утеплитель. Всего на ремонт ушло около 40 поддонов, каждый стоил по 5 рублей.





У входа висит гамак. Есть столик и стулья для гостей.





Барную стойку Ревяков сделал сам. В магазине барные стулья продавались по 150 рублей, что не вписывалось в бюджет. Такая же мебель, сделанная своими руками, обошлась в десять раз дешевле.





Купил стробоскоп и планирует поставить проектор

— Я этот ремонт делал с прошлого марта и до зимы — месяцев семь в сумме. Приезжал после работы и сидел часов до одиннадцати-двенадцати. Мне друзья сумасшедшие идеи подкидывали, а я на все соглашался — почему нет?

В какой-то момент мы сидели и думали, что надо сие заведение как-то назвать. «Мята» уже есть, «Кинза» есть, а у меня все попроще, поэтому выбрали самое простое растение — петрушку. Заказал из Китая и сам выложил. А еще купил микрофон и колонки, чтобы «госцi дарагiя» караоке наслаждались, и стробоскоп для дискотек.





Сейчас собираемся здесь на шашлыки. Корпоратив вот новогодний отгуляли, а теперь ждем, пока потеплеет — будем по полной эксплуатировать. Тут полянка есть, лесок недалеко. В мыслях еще проектор, чтобы можно было в гамаке лежать и кино смотреть.

На все у меня ушло $300. Многое оставалось от ремонтов, к тому же я все своими руками делал.

От редакции. Вы тоже можете похвастаться своим гаражом? Присылайте фото и описание на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh.

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