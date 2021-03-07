Зарплаты, браконьеры, быт. Краболов о морских буднях

Источник материала: Onliner Большие выходные — хороший повод отдохнуть от офиса. У сегодняшнего героя в его «офисе» нет привычной кофемашины, принтера и стабильного интернета, он ловит крабов. Ренату Бесолову 26, из них в море он прожил 36 месяцев и по этому поводу рассказывает, сколько получают ловцы крабов, могут ли туда пробиться белорусы и есть ли женщинам место на корабле. Бонус: сравниваем вкус крабовых палочек и краба и смотрим на них расценки в Минске.

Минимум для краболова — 7 средних белорусских зарплат

Путь к крабам у Рената был такой: после школы из родной Молдовы поехал в Москву, дальше работа на стройке. Потом крутой поворот в сторону моря: знакомые предложили, Ренат отказываться не стал. Будущий работодатель купил билет в Норвегию. Так все и началось. Теперь он добывает крабов в Баренцевом море на судне под флагом Норвегии.





Краба ловят круглыми ловушками диаметром около одного метра. В ловушке устанавливается приманка, обычно это кальмар или селедка. Эти ловушки крепятся на длинную веревку через каждые 30 метров. На одной такой веревке располагается 200 ловушек. Самый большой улов, который удавалось получить с такой веревки, — 8 тонн.

— Вся эта веревка вместе с ловушками выбрасывается в море на глубину 300 метров. Примерно такая рабочая глубина у нас в Баренцевом море, где водится краб. Все это стоит в море трое — четверо суток, затем мы поднимаем и перебираем ловушки.

Иногда туда может попасть рыба зубатка, и тогда приходит грусть: она убивает и ест крабов.

200 ловушек называются «один порядок», всего на судне 45 порядков, то есть 9000 ловушек. Работа 24/7 заключается в том, чтобы перебирать эти ловушки.











Зарплата на судне зависит от типа контракта. Например, моряк может получать оплату в зависимости от количества суток, которые он провел на борту. Также есть контракт, завязанный на проценте от улова. Еще один вариант — смешанный контракт, где указывается стабильная гарантированная плата плюс процент от улова, поясняет Ренат.

— Самая низкая зарплата у моряка-рыбака в Норвегии, о которой я слышал, это 30 тысяч норвежских крон в месяц (около 9 тысяч белорусских рублей. — Прим. Onliner). Самая большая, о которой мне известно, это порядка полутора миллионов крон (463 тыс. белорусских рублей. — Прим. Onliner) за год, из которого рыбак в море провел 6 месяцев, а остальные полгода находился дома. Конечно, это была большая компания, большая квота у судна, и был хороший улов.





А вот браконьерам на большой улов надеяться не приходится.

— Баренцево море контролируется Россией и Норвегией. Это две страны с сильным флотом. Если даже какие-то браконьеры попытаются выйти в море, они тут же будут остановлены и арестованы. Это правило действует как для иностранных судов других государств, так и для местных судов этих двух стран.

«Дни рождения отмечаем тортом, алкоголь запрещен»

Быт на корабле достаточно суров: жизнь в каюте, работа по сменам. В море не всегда есть интернет, зато можно позалипать на полярную ночь. На берег заходят обычно на два дня, потом еще недель пять проводят в море.





На судне краболовы едят калорийную пищу. Обычно это домашняя еда: первое, второе, компот. После того как судно заходит на берег, там появляются свежие овощи и фрукты, обычно за неделю они заканчиваются и в еду идут замороженные.

— На утро повар готовит блинчики, кашу, яйца с беконом. На обед и ужин это обычно картошка. Норвежцы очень любят картошку. Мне кажется, если бы не смешанный экипаж, они бы и на завтрак ели картошку, — шутит Ренат.











Помимо картошки, всегда готовят какое-то мясо или птицу, например курицу, свинину, говядину. Плюс в Норвегии распространена оленина.

Еще есть рис, макароны, сыр, колбаса, разные консервы, сладости, мороженое. В общем, все как дома. Гречки в Норвегии нет, как и в большинстве европейских стран.

— На дни рождения повар обычно делает именной торт. Празднования как такового нет, потому что вахты никто не отменял. Алкоголь на борту строго запрещен, поэтому обходимся быстрым дружеским поздравлением и похлопыванием по плечу.

Крабовые палочки vs краб

Если ваше самое близкое знакомство со вкусом краба — это крабовые палочки, то, возможно, это не повод расстраиваться. Но если вдруг очень надо: в Минске в John Dory можно прикупить фаланги краба по цене 250 рублей за килограмм. Кстати, за такую же сумму можно обзавестись 40 килограммами бюджетных крабовых палочек. Клешни в доставке «Все свое» привезут по цене 115 рублей за килограмм. В онлайн-магазине «Камчатка» несколько видов краба, стоит это добро от 150 до 300 рублей за килограмм. От 90 рублей стартуют цены в онлайн-магазине «Белуга».

— Производство крабовых палочек сегодня в мире на высоте, по вкусу ничем не отличить от настоящих крабов, — считает Ренат. — Единственное — консистенция крабового мяса абсолютно отличная от крабовых палочек. Конечно, если крабовые палочки делались бы из настоящего крабового мяса, они бы стоили в 30 раз дороже.





Можно ли в море позволить себе красивую жизнь и крабов на завтрак? Да, но может надоесть, предупреждает Ренат.

— Одно время я так сильно наелся рыбы и крабов, что смотреть на них как на еду теперь тяжело. В общем, совершенно не ем морепродукты. Но те, кто никогда не был на крабном промысле, конечно, едят первые дни краба как угорелые. Затем надоедает и им.

На судне вылавливают крабов тоннами, если даже съесть несколько штук, на производстве это никак не отразится.

В Норвегии есть два основных вида краба. Первый — королевский, он же камчатский. Второй — снежный краб, он водится значительно дальше от берега, примерно двое суток ходу на север от северных берегов Норвегии в сторону Северного Ледовитого океана. Как раз за ним Ренат и охотится.





Ежегодно Норвегия выделяет общую квоту на снежного краба. Поэтому все суда начинают погоню за освоением этой квоты: кто больше выловит, тому положено больше чеканных монет. Сезон ловли — 9 месяцев в году. Каждый год даты открытия и закрытия сезона изменяются, это зависит от температуры воды.

— Чем теплее вода, тем дольше у снежного краба продолжается линька, процент мяса в этот период у краба очень низкий, и он не годится в производство. Если квота вылавливается быстрее, тогда сезон закрывается досрочно, — объясняет нюансы Ренат.

«Самый большой риск — это падение человека за борт»

Зимой в море минус 20 градусов. Арктика на максималках может дать 40 градусов мороза. Еще нужно быть готовым к укусу краба.

— Вода в Баренцевом море очень холодная, на поверхности может быть меньше нуля градусов, поэтому в редких случаях человек может продержаться на плаву более 5 минут. Чтобы остановить большое судно, развернуть его и подобрать человека, требуется обычно более 5 минут, — рассказывает Ренат.





Кстати, женщинам на корабль тоже можно. Главное, чтобы справлялись.

— У нас работают женщины, например жена капитана готовит нам еду. Еще несколько жен ребят работают на фабрике прямо на судне. У нас есть мини-фабрика, где происходит сортировка, варка, упаковка и заморозка крабов. За всю мою карьеру у нас были две девушки на разных суднах, которые работали на палубе не хуже мужчин. В общем, зависит от женщины.

Как попасть на корабль

Чтобы стать краболовом в Норвегии, нужны определенные документы. Для этого проходят пятидневный курс «Начальная подготовка по безопасности» (по итогам дадут сертификат на 5 лет) и медкомиссию у специально одобренного Норвегией доктора (справка на 2 года).

Для граждан Европейского союза этого достаточно, чтобы устроиться в Норвегии на судно в должности матроса-рыбака. Для граждан стран СНГ, в том числе белорусов, нужны точно такие же сертификаты и вдобавок рабочая виза.















Если закончили учебное заведение по любой из морских профессий, это будет плюсом. Для тех, кто не был в море, могут пригодиться сертификаты водителя вилочного погрузчика или крановщика (обязательно на английском языке). Эти документы будут доказывать, что у человека есть нужные на корабле навыки. А значит, будет легче получить рабочую визу в Норвегию.

Когда документы собраны, соискателю нужно связаться с норвежскими компаниями напрямую. В Норвегии зарегистрированы более 10 тысяч рыбацких судов различных размеров с различной квотой для вылова. Как только получена рабочая виза, как правило, компания покупает новому работнику билеты в Норвегию до судна.

По приезде в Норвегию нужно зарегистрироваться в полиции и в налоговой, затем вы получите свой налоговый номер. В этих действиях зачастую помогает работодатель.





В году 9 рабочих месяцев, еще 3 месяца считается «не сезон». В рабочие 9 месяцев работа идет по расписанию — месяц на работе, месяц дома.

— В период пандемии, конечно, экипаж не меняется так часто, потому что нужно высидеть карантин в Норвегии. Минимум я работал 4 месяца в год, максимум — 7 месяцев. Если здоровье позволяет и есть настроение, тогда можно вообще все 9 месяцев работать.

Когда Ренат не в море, это время побыть с семьей и попутешествовать по миру. Сейчас с женой перебрались на зимовку в Южную Африку.