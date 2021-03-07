Погибшую в отеле девушку не могут опознать четверть века. Ее считают шпионкой

Источник материала: Onliner 26 лет назад в дорогой отель Oslo Plaza заселилась девушка, которая представилась на ресепшене как Дженнифер Фергейт. Спустя три дня ее найдут мертвой прямо в номере гостиницы — пулевое ранение в голову, пистолет в руке, дверь заперта изнутри. Казавшееся плевым дело озадачит норвежских детективов: имя девушки оказалось ненастоящим, документов не было, бирки на всей одежде тщательно срезаны, в небольшом чемодане нашли горсть боевых патронов. Более того, это вполне могло быть и убийство.

Заселение без документов и оплаты

22 мая 1995 года в отеле Oslo Plaza приняли по телефону бронь на номер для двоих человек: Луис и Дженнифер Феиргейт. Эта гостиница считается одной из самых дорогих в Осло — ночь обходилась примерно в 330 долларов по курсу того периода. Дженнифер прибыла в отель 31 мая около 22:40: такое время указано в книге учета. Работница отеля записала гостью как Дженнифер Феиргейт (Jennifer Fairgate), в то время как девушка дважды указала чуть другое написание фамилии — Фергейт (Fergate). Но, похоже, Дженнифер либо не заметила, либо не исправила допущенную администратором ошибку.



Портрет Дженнифер Фергейт. Изображение: Гарольд Нигард

Хоть время и позднее, в отеле было много новых гостей, ожидавших чек-ина: работники отеля рассказывали , что около половины одиннадцатого приезжают новые постояльцы с последних рейсов сразу нескольких крупных авиакомпаний — SAS, KLM и British Airways. Дорогой отель не может заставлять уставших (особенно после перелета бизнес-классом) гостей долго ждать регистрации, поэтому сотрудники оформляют постояльцев максимально быстро. Этим можно объяснить вопиющую оплошность администратора на ресепшене: Дженнифер Фергейт зарегистрировали без удостоверения личности и указания банковской карты — девушка просто назвала имя, заполнила бланк и получила ключи от номера 2805 на 28-м этаже.

Уже в то время ключи в Oslo Plaza были электронными, время открытия дверей фиксировалось в базе данных. В следующие несколько дней из номера изредка выходят, после чего возвращаются — ничего подозрительного. Вечером 3 июня один из работников отеля замечает, что номер 2805 до сих пор не оплачен, хотя прошло уже четыре дня. Он отправляет в номер текстовое сообщение, которое выводится на телевизор, с просьбой связаться с ресепшеном. Кто-то в номере нажимает на пульте кнопку «ОК». Также сотрудник отеля замечает еще одну странную деталь для отеля такого уровня: в номере уже два дня не было уборки. Оказалось, что все это время на двери висит табличка «Просьба не беспокоить». Охранник отправился к номеру 2805, чтобы проверить, все ли в порядке. Было это около 19:45.



Регистрационная карточка, заполненная Дженнифер. Изображение: vg.no

Девушка-загадка

Примерно в 19:50 парень постучал в дверь, и спустя несколько секунд раздался грохот — это был выстрел. Оружия у охранника нет, только рация. Он решил не поднимать на уши весь персонал, а побежал к лифту и спустился на первый этаж в кабинет охраны, где доложил о происшествии. Начальник службы безопасности поднялся на 28-й этаж и тоже постучал в номер — ему не открыли, за дверью шума не было. К тому времени на часах было около 20:04, то есть порядка пятнадцати минут за номером никто не следил.

Начальник охраны открыл дверь универсальным ключом и обратил внимание, что она заперта изнутри, а окно приоткрыто. Мужчина почувствовал запах пороха, а на кровати увидел девушку с багровым пятном на постельном белье возле головы. Полиция приехала спустя полчаса. Сперва копы логично рассудили, что это самоубийство. Однако версия не склеивалась.



Номер 2805. Фото: департамент полиции Осло

Если обстоятельства происшествия на первый взгляд укладывались в картину суицида, то личность погибшей вызывала много непоняток. Во-первых, почти все ярлыки на ее одежде были аккуратно срезаны. Названия брендов остались только на туфлях и пиджаке: специалисты установили, что срезать на нем ярлык без повреждения ткани было нельзя. Пиджак был немецкого бренда, как и чемодан девушки. Во-вторых, у погибшей не было никаких документов, позволяющих установить личность: паспорт, водительские права, банковские карты. Кошелька вообще не было, наличных денег тоже не нашли. В-третьих, в небольшом чемоданчике лежало 25 патронов, еще семь осталось в обойме «Браунинга». В-третьих, данные из анкеты отеля оказались вымышленными.

Девушка при регистрации указала, что она 1973 года рождения (21 год на момент инцидента) и живет в ничем не примечательной бельгийской деревушке Верлен с населением около трех тысяч человек. При этом почтовый индекс был указан для другой местности, как и код телефона. Местом работы значилась компания Cerbis — такой в Бельгии не существует, но есть с похожим названием: Cerberus. Это все позволило предположить, что Дженнифер бельгийка или по крайней мере жила в стране некоторое время.

Позднее выяснится еще одна связь с Бельгией: из номера 2805 два раза звонили на бельгийские номера, причем они отличались всего одной цифрой. Однако таких номеров, по официальным данным, не зарегистрировано. Поиск по отпечаткам не выявил совпадений, публикации в европейских СМИ тоже не помогли узнать, кем была погибшая. Это странно: у девушки нет родителей, друзей, коллег по работе, знакомых по месту учебы?

Нестыковки

Наконец, «Браунинг», который был в руке погибшей, произвели в Бельгии в 1990 либо 1991 году. Серийный номер тщательно удален: не просто спилен, а еще и обработан кислотой — более точно установить его происхождение невозможно. Однако другой эксперт считает, что это не оригинальный «Браунинг», а выпущенная на венгерском заводе FEG копия времен холодной войны, причем собранная из нескольких деталей разных лет производства.

Вскрытие тоже показало странные вещи. Девушка была старше заявленного возраста — не 21, как указала в анкете, а примерно 25—30 лет. Впрочем, это не так уж и удивительно, раз вся остальная информация тоже была ненастоящей. Что интереснее, в желудке обнаружили непереваренную пищу. Дженнифер заказывала еду в номер 2 июня в восемь вечера, то есть ровно за сутки до гибели. И именно часть этого блюда была в желудке на момент гибели. К слову, Дженнифер была щедрой: она оставила работнику отеля 50-кроновую купюру — обычно на чай в этом отеле давали раз в пять меньше. Получается, девушка получила заказ и только через 23 часа села за ужин — непонятно, зачем так делать. Либо же она была убита еще вечером 2 июня, а услышанный охранником выстрел был не тем, от которого погибла Дженнифер. Ведь следователи нашли и вторую пулю.



Еду доставили в номер примерно за сутки до предполагаемого времени гибели гостьи. Изображение: департамент полиции Осло

Она прошла через подушку и застряла в матрасе. В полиции объяснили это «тестовым выстрелом»: якобы Дженнифер проверила, может ли подушка выступить глушителем и сделать выстрел не столь громким. С какой целью — не уточняется. Также неизвестно, когда стреляли в подушку. Единственным человеком, слышавшим выстрел, был подошедший к номеру 2805 охранник. На сто процентов даже нельзя утверждать, какой именно выстрел он слышал: «тестовый» или ставший для Дженнифер смертельным. Ведь если девушку убили, то преступник сперва мог промахнуться и попасть в подушку. Охранник, услышав выстрел, испугался и поспешил на первый этаж в комнату охраны, а убийца в это время выстрелил вновь. В таком случае у преступника было порядка пятнадцати минут, чтобы сымитировать самоубийство, убрать улики и покинуть номер.

При более детальном изучении картины происшествия следователи обратили внимание на нестыковки. К примеру, на пистолете не было отпечатков пальцев. Хотя в полиции объяснили, что лишь в кино преступления раскрывают по отпечаткам на оружии — в реальности снять их со ствола очень сложно. Другой нюанс — «Браунинг» остался в правой руке, которая покоилась в районе груди. Во-первых, маловероятно, что мощный пистолет калибром 9 мм лежал бы в руке после выстрела — скорее всего, он отлетел бы в сторону из-за сильной отдачи. К тому же держали его направленным на себя, чтобы курок оказался под большим пальцем, а это ненадежный хват. Более того, от отдачи пистолет должен был оставить царапины либо синяки на пальцах.

Во-вторых, на руках погибшей не было ни крови, ни микрочастиц пороховых газов, которые остаются на коже после выстрела. Однако следов борьбы в номере нет: мебель стоит на привычных местах, бутылки воды и посуда целые. Да и в целом номером словно почти не пользовались: все на своих местах, в ванной даже не нашли зубную щетку и расческу, хотя девушка хорошо выглядела и явно следила за собой. В организме Дженнифер алкоголя не было, а на наркотики и лекарства тест не делали. Образцы из-под ногтей тоже не брали.



Фото: департамент полиции Осло

Постояльцы

Неясным остался второй постоялец номера 2805 — Луис Фергейт. Несколько свидетелей утверждали, что видели с Дженнифер высокого мужчину возрастом 35—40 лет. Но Луис не оставлял своих данных в отеле. В номере была только женская одежда, отпечатки пальцев на мебели и бутылках газировки принадлежали одной Дженнифер. При этом во время регистрации в гостинице девушка взяла два ключа.

Зато выяснилось, что в те же дни на 28-м этаже в одном из номеров находился бельгиец. Ведущий собственное расследование журналист издания VG не без труда нашел его и расспросил по телефону о событиях в первых числах июня 1995 года. Мужчина вспомнил, что действительно был в Oslo Plaza и при выезде из отеля утром 3 июня на стойке регистрации узнал о самоубийстве женщины в одном из соседних номеров. Об этом ему сказал сотрудник отеля, спросив, слышал ли гость что-нибудь подозрительное. Однако считается, что Дженнифер погибла вечером 3 июня. На уточняющий вопрос мужчина вновь ответил, что это точно было утром 3 июня, после чего закончил разговор и перестал выходить на связь.

В ноябре 2016 года журналисты добились эксгумации останков Дженнифер Фергейт для получения образцов ДНК. Экспертиза установила, что погибшая была европейкой. Вероятнее всего — из Германии, но еще возможна Дания или Норвегия. Также специалисты более точно определили возраст погибшей: она родилась в 1970—1972 году, то есть ей было примерно 24 года. Изучив заполненную погибшей анкету отеля, эксперты по почерку предположили, что она из центральной Европы: Германии, Бельгии, Австрии либо Швейцарии. На этом расследование вновь остановилось. Обстоятельства гибели Дженнифер Фергейт привели некоторых следователей и сыщиков-любителей к мысли, что она была шпионкой. В Oslo Plaza часто проводились политические встречи, и девушку вполне могли отправить для слежки за переговорами. Когда разведка чьей-то страны узнала о подобном, шпионку решили устранить. Такая версия объясняет, почему погибшую не стали искать знавшие ее люди: родственников каким-то образом убедили молчать (либо девушка была из детского дома), а близкие друзья при подобной работе вряд ли бывают.

Некоторые полицейские склоняются к версии самоубийства, хоть и признают, что не все вписывается в эту теорию. Но доводы в пользу суицида, по их мнению, перевешивают: следов присутствия другого человека в номере нет, как и признаков борьбы, дверь заперта изнутри, выстрел сделан в упор.

При этом личность Дженнифер Фергейт слишком таинственная, чтобы без возражений согласиться с такой версией. Она словно появилась из ниоткуда, причем явно была иностранкой, то есть как-то пересекла границу без документов с чемоданчиком патронов и «Браунингом». Либо же паспорт выбросила, а оружие появилось уже в Осло.

Кто такая Дженнифер Фергейт и что на самом деле произошло в номере Oslo Plaza 3 июня 1995 года, до сих пор неизвестно.

Читайте также: