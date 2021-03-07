5 причин, по которым не получается сбросить вес, даже если вы очень стараетесь

Источник материала: Tut.by

Вы решили избавиться от лишних килограммов, сделали все правильно: счетчик калорий на телефоне, весы на кухне, спорт, исключили мучное и сладкое — и ничего не происходит. Этому могут быть довольно простые объяснения.

1. Прошло еще слишком мало времени

Нет смысла каждый день вскакивать на весы и расстраиваться каждый раз, когда цифра там все та же. Во-первых, могло пройти еще очень мало времени. Тем более, если ваш вес не запредельно велик. Первой и проще всего уходит лишняя вода. Но если в вашем организме все в порядке с обменными процессами и вы не страдаете от застоев жидкости, стоит настроиться на то, что жир не исчезает мгновенно.

Что делать? Задвиньте весы подальше хотя бы на месяц. А потом утром, на голодный желудок и после того, как сходили в туалет, идите оценивать свой прогресс. Кроме того, многие специалисты советуют ориентироваться не на вес, а на объемы. Жир довольно легкий, но и объемный. Так что вес может измениться незначительно, а в объемах уже будет заметен прогресс.



Jonathan Borba, unsplash.com

2. Недостаток или избыток белка

Белок отвечает за чувство сытости, снижает тягу к сладкому, а также ускоряет метаболизм. Если белка не хватает, обменные процессы могут замедляться. Но перебарщивать не стоит, избыток белка чреват проблемами с кишечником, почками и другими органами. Ориентироваться стоит на то, чтобы 30% вашего рациона составлял белок, или 1,5−2 г белка на 1 килограмм веса.

3. Вы слишком часто едите

Существует мнение, что частое, но дробное питание помогает снизить вес. Современные исследования показывают, что скорее такой режим питания ведет к постоянному выбросу инсулина. Он просто не успевает снизиться до таких значений, чтобы организм начал сжигать жир. Принимайте пищу не чаще 4 раз в сутки, а лучше — три, и старайтесь придерживаться одного и того же времени приема пищи.

4. Вы слишком мало спите

Оказывается, количество сна влияет на выработку гормонов, которые отвечают за голод и сытость. Стоит пару ночей поспать по 4 часа, и ваш аппетит усилится на треть, а также значительно усилится тяга к сладкому — так организм будет пытаться добыть быстрой энергии, чтобы справиться с усталостью. Длительный недостаток сна также увеличивает уровень гормона стресса кортизола, который, ко всему прочему, ведет к задержке жидкости в организме и препятствует сжиганию жира. С 10 вечера до 2 ночи организм активно синтезирует гормоны, которые отвечают за метаболизм. Так что хотите похудеть — начните высыпаться.



Vitalii Pavlyshynets, unsplash.com

5. Вы пьете мало воды

Тут, как и с количеством белка, не стоит переусердствовать. Если вам совсем не хочется пить — не насилуйте себя. Однако стоит научиться распознавать сигналы голода и жажды, потому что довольно часто мы начинаем есть вместо того, чтобы просто попить воды.