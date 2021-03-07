Чем айтишники заняты большую часть времени на работе? Результаты небольшого опроса

Источник материала: Tut.by

Вокруг рабочего дня айтишников ходит много мифов. Кто-то, глядя на классные фото из офисов мировых компаний, даже может подумать, что они больше развлекаются, чем работают. Поэтому специалисты Исследовательского центра rabota.by определили ряд активностей и предложили соискателям из ИТ отметить, какой примерно процент рабочего времени занимает каждая из перечисленных.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Adrien Olichon / Unsplash

В опросе приняли участие 302 специалиста из сферы информационных технологий, из которых около 90% оказались трудоустроены — они и стали целевой аудиторией опроса.

Если кратко, то, по мнению большинства опрошенных, у них уходит на изучение проектной документации до 15% рабочего времени.

На выполнение «основной» задачи, а именно: написание кода, тестирование, поиск багов, настройку сетей и т. д. уходит более 50% трудового дня.

Менее 5% рабочего дня уходит на участие во встречах, планерках, собеседованиях и так далее, как и на чтение писем и постановку задач в трекерах.

И на «серфинг» в социальных сетях, чтение интернет-ресурсов, общение с коллегами на личные темы и отдых отводится менее 5% рабочего времени.

Более подробно вы можете увидеть в таблице ниже.



Изображение: Исследовательский центр rabota.by