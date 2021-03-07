ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чем айтишники заняты большую часть времени на работе? Результаты небольшого опроса

07.03.2021 08:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вокруг рабочего дня айтишников ходит много мифов. Кто-то, глядя на классные фото из офисов мировых компаний, даже может подумать, что они больше развлекаются, чем работают. Поэтому специалисты Исследовательского центра rabota.by определили ряд активностей и предложили соискателям из ИТ отметить, какой примерно процент рабочего времени занимает каждая из перечисленных.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Adrien Olichon / Unsplash

В опросе приняли участие 302 специалиста из сферы информационных технологий, из которых около 90% оказались трудоустроены — они и стали целевой аудиторией опроса.

Если кратко, то, по мнению большинства опрошенных, у них уходит на изучение проектной документации до 15% рабочего времени.

На выполнение «основной» задачи, а именно: написание кода, тестирование, поиск багов, настройку сетей и т. д. уходит более 50% трудового дня.

Менее 5% рабочего дня уходит на участие во встречах, планерках, собеседованиях и так далее, как и на чтение писем и постановку задач в трекерах.

И на «серфинг» в социальных сетях, чтение интернет-ресурсов, общение с коллегами на личные темы и отдых отводится менее 5% рабочего времени.

Более подробно вы можете увидеть в таблице ниже.


Изображение: Исследовательский центр rabota.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Исследовательского центра rabota.by определили ряд активностей и предложили соискателям из ИТ отметить, какой примерно процент рабочего времени занимает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко рассказал, чего больше всего боится Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by