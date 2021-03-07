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Паулина Андреева, Меган Маркл, Тина Кунаки. Кто из звезд скрывал свою беременность и как им это удавалось?

07.03.2021 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе стало известно, что жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева родила сына. До этого актриса активно посещала светские мероприятия и появлялась на экранах, но никто не смог заподозрить, что она находится в положении.

В этой подборке вспоминаем других звезд, которым также мастерски удалось скрывать свою беременность.

Меган Маркл

Свою вторую беременность супруга принца Гарри долго не хотела афишировать. Таблоиды гадали по складкам платья и округлившемуся лицу, «все-таки да или еще нет», но публично рассказать о пополнении семья решила только на последних сроках. Во многом это связано с тем, что предыдущего ребенка Меган потеряла на ранних сроках.

Тина Кунаки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Супруга актера Венсана Касселя также долгое время не демонстрировала свое положение. Это даже стало поводом говорить, что отношения в паре на грани развала. Однако на последних сроках модель сделала заявление о том, что скоро они с Касселем ждут ребенка. В 2019 году у них родилась дочь, которую назвали Амазони.

Кайли Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На этой неделе стало известно, что Паулина Андреева родила сына. Вспоминаем других звезд, которые так же мастерски скрывали беременность.
 
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