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Назначен новый директор Могилевского вагоностроительного завода

07.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Прокопенко стал новым руководителем СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Директора представил глава администрации Октябрьского района Могилева Петр Соловьёв, сообщили в администрации Октябрьского района областного центра.



Андрей Прокопенко работает на предприятии с апреля 2010 года. Был принят на должность начальника технологического отдела, в мае 2011-го стал главным технологом, а с декабря 2017-го вступил в должность заместителя главного инженера по технической политике, пишет Mogilevnews.

Также на встрече с трудовым коллективом предприятия, на которой присутствовали заместитель гендиректора по организации труда, кадровой политике и идеологии и помощник гендиректора по управлению субъектами собственности ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Павел Минич и Виктор Шкуратенко, Петр Соловьёв осветил основные тезисы, которые были выработаны в ходе работы VI Всебелорусского народного собрания, и озвучил особенности развития государства на ближайшие годы.
 
Теги: Могилев
 
 
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Андрей Прокопенко стал новым руководителем СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Директора представил глава администрации Октябрьского района Могилева...
 
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