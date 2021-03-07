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NASA хочет высадить первую женщину на Луну до конца десятилетия

07.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая женщина ступит на Луну в рамках космической программы "Артемида", заявила представительница NASA. Для первых миссий выбраны 9 астронавтов и 9 астронавток.


  
Космический корабль Orion для программы Артемида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия, пишет DW. Об этом представительница NASA Чарли Блэкуэлл-Томпсон рассказала американской медиакомпании CBS в субботу, 6 марта.

Речь идет о космической программе NASA "Артемида" (Artemis). Управление в декабре 2020 года представило 9 астронавтов и 9 астронавток, отобранных для участия в первых миссиях.  Испытательный полет многоцелевого космического корабля "Орион" без экипажа может пройти до конца 2021 года.

Изучение спутника Земли в рамках программы "Артемида" поспособствует многим научным открытиям, уверена Блэкуэлл-Томпсон. По ее словам, специалисты все еще узнают что-то новое при изучении образцов, доставленных на Землю миссиями программы "Аполлон".

Последняя высадка астронавтов NASA на Луну состоялась в декабре 1972 года.
 
 
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Первая женщина ступит на Луну в рамках космической программы "Артемида", заявила представительница NASA. Для первых миссий выбраны 9 астронавтов и 9 астронавток.
 
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