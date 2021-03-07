«Пушкина мы взяли, а эту плиту не знаю». В Могилеве идет суд о разграблении старинных могил

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сообщает TUT.BY. Обвиняемых двое — это рабочие государственного коммунального предприятия Сергей Петрухин и Василий Подлобко. Они признают вину частично,TUT.BY.





Петрухина и Подлобко обвиняют в разграблении 5 могил на Машековском кладбище Могилева и краже пяти старинных памятников, которые имели историческую и художественную ценность, но не числились как таковые в официальных документах.





По материалам дела, обвиняемые в мае-июне 2020 года украли и сдали на металлолом все надгробия — в том числе самую старую могильную плиту на Машековском кладбище Могилева. Это чугунное надгробие с могилы XIX века городского головы Григория Грум-Гржимайло.













Василий Подлобко, который находится под стражей, в суде отрицал свою вину в краже этой плиты и том, что сдал ее на металлолом:





— Пушкина мы [с обвиняемым Петрухиным] взяли. А эту плиту я не знаю, — сказал на заседании 4 марта Подлобко.





Речь идет о памятнике с могилы «младенца Александр Пушкина». Обвиняемым также вменяют похищение надгробий помещицы Александры Ладо-Кладницкой и представительницы династии еврейского философа Раби Шломо бен Ицхак Раши Лурье. Об истории надгробий можно подробнее прочесть тут.





Обвиняемые утверждают, что нашли памятники в свалке мусора при уборке кладбища, но ни в коем случае не разрушали надгробия. А в материалах дела есть подписанные Петрухиным и Подлобко протоколы опросов, где они сознаются в хищении всех пяти надгробий. А также показания свидетеля — коллеги обвиняемых.





В суде Подлобко прокомментировать эти противоречия не смог.





— Что будет, то будет, — нервно сказал он судье, перед этим путано рассказав, что он якобы в момент проведения одного из следственных действий был пьян. В деле указано, что Подлобко нуждается в принудительном лечении от алкоголизма.





По материалам дела, восстановление похищенных надгробий не представляется возможным в полной мере, так как нет детальных эскизов надгробий. Но примерную стоимость работ оценили на сумму более 20 тыс. рублей.







