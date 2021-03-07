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Власти отпустили почти всех задержанных на учредительной конференции Лиги студенческих объединений

07.03.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Из более 30 участников студенческого профсоюзного собрания, задержанных вечером 5 марта в Минске, почти все были утром 6 марта отпущены из милиции. С ними провели «профилактические беседы» и освободили без составления протоколов.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

Местонахождение четырех студентов в настоящее время неизвестно. «О факте задержания будут проинформированы международные профсоюзы. Также готовится соответствующее заявление Белорусского конгресса демократических профсоюзов», — говорится в сообщении БХД.

Напомним, на учредительной конференции Лиги студенческих объединений было задержано около 30 человек. Лига планируется как отраслевая организация Свободного профсоюза Белорусского.

Мероприятие проходило в минском бизнес-клубе «Имагуру». В 18.30, спустя полчаса после начала конференции, в клуб пришли неизвестные в масках, после чего телефоны собравшихся стали недоступны. Позже выяснилось, что задержанных доставили в милицию.

Среди задержанных были политолог Андрей Егоров, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель минской городской организации Свободного профсоюза Белорусского Мария Тарадецкая, исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, один из лидеров профдвижения Геннадий Быков.

 
Теги: Минск
 
 
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Из более 30 участников студенческого профсоюзного собрания, задержанных вечером 5 марта в Минске, почти все были утром 6 марта отпущены из милиции. С ними провели...
 
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