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Тихановская пообещала сделать изолятор на Окрестина музеем

07.03.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

После смены власти в Беларуси печально известный жестоким отношением к заключенным изолятор на Окрестина станет "музеем сопротивления и свободы".

Об этом объявила в субботу, 6 марта, Светлана Тихановская во время визита в Лиссабон.

В столице Португалии Тихановская посетила музей Алжубе, созданный в здании тюрьмы, где во время диктаторского режима Антониу Салазара содержались политические заключенные. "Португалия стала предпоследней страной Европы, которая избавилась от диктатуры. Беларусь - последняя", - говорится на сайте Светланы Тихановской. - "Память о политзаключенных, их страдания и все, через что они прошли, навсегда останутся в истории Беларуси".

Во время посещения музея Алжубе Светлана Тихановская встретилась с мэром Лиссабона Фернандо Мединой и вице-мэром города Катариной Ваш Пинту - супругой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом мэр Лиссабона подарил лидеру белорусской оппозиции красную гвоздику - один из символов португальской мирной революции 25 апреля 1974 года.

Узнав, что во время тогдашних мирных протестов португальские женщины вставляли такие гвоздики в дула автоматов силовиков, Тихановская отметила, что это очень похоже на действия белорусских женщин, выходивших на улицы с цветами после жесткого разгона протестов в августе 2020 года.

 
 
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После смены власти в Беларуси печально известный жестоким отношением к заключенным изолятор на Окрестина станет "музеем сопротивления и свободы".
 
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