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Видеофакт: фламинго возвращаются на озеро Караколь
07.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Розовые фламинго массово возвращаются на озеро Караколь в Казахстане после зимы. Большую стаю вновь снял местный житель в Мангистауской области. Птицы останавливаются на озере
Первая небольшая стая прилетела на водоем в конце февраля, когда на озере еще наблюдались снег и лед.
Озеро Караколь фламинго полюбили из-за соленой воды и разнообразия пищи. Благоприятные условия позволяют им гнездоваться в заповедной зоне. По мнению экологов, изолированность этого места способствует безопасности птиц.
Кроме розовых фламинго на озере можно заметить лебедей, собравшихся на льду у воды. Согласно наблюдениям орнитологов, за год на водоеме останавливается около 90 видов птиц, чтобы отдохнуть от перелета или переждать зиму.
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С приходом весны на озере Караколь собираются десятки фламинго. Смотрите на видео, как птицы отдыхают после перелета.
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