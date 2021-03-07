Видеофакт: фламинго возвращаются на озеро Караколь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Розовые фламинго массово возвращаются на озеро Караколь в Казахстане после зимы. Большую стаю вновь снял местный житель в Мангистауской области. Птицы останавливаются на озере каждый год весной и осенью во время перелета.

Первая небольшая стая прилетела на водоем в конце февраля, когда на озере еще наблюдались снег и лед.

Озеро Караколь фламинго полюбили из-за соленой воды и разнообразия пищи. Благоприятные условия позволяют им гнездоваться в заповедной зоне. По мнению экологов, изолированность этого места способствует безопасности птиц.

Кроме розовых фламинго на озере можно заметить лебедей, собравшихся на льду у воды. Согласно наблюдениям орнитологов, за год на водоеме останавливается около 90 видов птиц, чтобы отдохнуть от перелета или переждать зиму.

Читайте также: