ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Моя вторая мама: зоотехник выхаживает обезьянку Чипу – видео

07.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рожденную в неволе Чипу – так сокращенно называют кроху в парке – пришлось выхаживать из-за того, что мать малышки впервые родила детеныша и не знала, как обращаться с дочкой.

"Она немножко ее носила на себе, но потом бросила. Нам пришлось срочно принимать решения о том, чтобы брать на себя ответственность и обязанность по выкармливанию этого малыша", – говорит женщина.

Любопытная кроха совсем как человеческое дитя: сосет соску, ест из бутылочки по часам и проказничает. В морозную погоду Чипа прячется в капюшон своей "второй мамы", потому что не признает любую одежду.

Чипе шесть месяцев, и до года она будет питаться молочной смесью, но в рацион уже понемногу включают овощи и фрукты. 

© RUPTLY
Не получилось отдохнуть? Смотрите, как отдыхают фламинго!

Сотрудники парка стараются постепенно адаптировать Чипу к жизни с сородичами. Для этого был поставлен манеж рядом с вольером взрослых капуцинов, где малышка проводит некоторое время, привыкает и обживается. Оба родителя малютки также являются обитателями парка "Додо". К ним она приходит пока дважды в неделю.

"Когда она уже привыкнет жить в вольере и захочет здесь остаться, тогда мы их уже будем соединять. Это, конечно, процесс не быстрый, но я думаю, что все у нас получится, потому что все-таки обезьянке лучше с обезьянками", – делится Наталья.

У сотрудницы парка уже есть опыт воспитания приматов. Женщина заботилась о детенышах игрунок, саймири и лемуров вари.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оставленного родителями детеныша капуцина Чиполлино воспитывает зоотехник парка живой природы "ДоДо" Наталья Белугина. Любопытная кроха совсем как человеческое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп потребовал от Республиканской партии не пользоваться его именем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by