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Моя вторая мама: зоотехник выхаживает обезьянку Чипу – видео
07.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рожденную в неволе Чипу – так сокращенно называют кроху в парке – пришлось выхаживать из-за того, что мать малышки впервые родила детеныша и не знала, как обращаться с дочкой.
"Она немножко ее носила на себе, но потом бросила. Нам пришлось срочно принимать решения о том, чтобы брать на себя ответственность и обязанность по выкармливанию этого малыша", – говорит женщина.
Любопытная кроха совсем как человеческое дитя: сосет соску, ест из бутылочки по часам и проказничает. В морозную погоду Чипа прячется в капюшон своей "второй мамы", потому что не признает любую одежду.
Чипе шесть месяцев, и до года она будет питаться молочной смесью, но в рацион уже понемногу включают овощи и фрукты.
Сотрудники парка стараются постепенно адаптировать Чипу к жизни с сородичами. Для этого был поставлен манеж рядом с вольером взрослых капуцинов, где малышка проводит некоторое время, привыкает и обживается. Оба родителя малютки также являются обитателями парка "Додо". К ним она приходит пока дважды в неделю.
"Когда она уже привыкнет жить в вольере и захочет здесь остаться, тогда мы их уже будем соединять. Это, конечно, процесс не быстрый, но я думаю, что все у нас получится, потому что все-таки обезьянке лучше с обезьянками", – делится Наталья.
У сотрудницы парка уже есть опыт воспитания приматов. Женщина заботилась о детенышах игрунок, саймири и лемуров вари.
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Оставленного родителями детеныша капуцина Чиполлино воспитывает зоотехник парка живой природы "ДоДо" Наталья Белугина. Любопытная кроха совсем как человеческое...
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