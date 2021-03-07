«Бункер» Лукашенко: он больше не готов выслушивать острые вопросы

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель упорно избегает общения с людьми, которые могут адресовать ему критические вопросы. А если намеки на них звучат, то уходит от ответа или обещает рассказать все «потом».





Фото Радыё Свабода

Избегает независимых СМИ

С лета 2020 года, когда власти начали разворачивать масштабные репрессии в стране, пытаясь любой ценой сохранить статус Александра Лукашенко как правителя Беларуси, тот избегает общения с независимыми журналистами.

Что вполне понятно: ему пришлось бы комментировать шокирующие факты, допущенные силовиками и чиновниками под его управлением.

Какими могли бы быть важные вопросы к Лукашенко, вполне можно догадаться. Так в списке, составленном TUT.BY , есть следующие.

«Почему при наличии убедительных доказательств фальсификаций на результаты голосования ни по одному из участков или округов не были пересмотрены?»

«Кто отдал приказ стрелять по людям резиновыми пулями и забрасывать их светошумовыми гранатами?»

«Почему не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту гибели граждан Беларуси во время подавления протестов?»

«Почему, когда на улицы белорусских городов в августе вышли сотни тысяч человек, вы не захотели выслушать их мнение?»

Лукашенко общается исключительно с провластыми пропагандистами и тщательно отфильтрованными журналистами из постсоветских стран. За последние полгода те задали правителю Беларуси всего несколько острых вопросов – но он ушел от ответа и на них!

В сентябре на вопрос Маргариты Симоньян о избиении журналистов Лукашенко отреагировал словами: «Может, перевернем эту страницу?»

Зимой на довольно невинный вопрос Наиле Аскер-заде о суде над Марией Колесниковой правитель ответил: «Колесникова — это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю».

Похоже, Лукашенко опасается даже журналистов из нейтральных российских СМИ: после встречи с Путиным в Сочи он не стал выходить к прессе, а больше чем через неделю прокомментировал содержания переговоров , сидя в своем кабинете во Дворце Независимости.

Параллельно власти мстят белорусским независимым журналистам. Вынесены жестокие приговоры Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, а также Катерине Борисевич , которая обнародовала информацию, что погибший Роман Бондаренкой был вовсе не «выпивший» и «пьяный», как сказал Лукашенко.

Обещает все рассказать «потом»

Любопытный момент: когда приближенные к Лукашенко все же решаются задать ему вопрос по насущной теме, которую проигнорировать нельзя, тот в ответ обещает дать детальную информацию позже.

После выборов правитель стал раскручивать тему возможного нападения на Беларусь Польши.

– Ситуация успокоится — и я все расскажу в деталях, — обещал Лукашенко.

После сливов телефонных разговоров, где звучат голоса, похожие на голоса приближенных к нему Натальи Эйсмонт и Дмитрия Баскова, правитель заявил: «Не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно».

Кстати, его линию поведения переняли и другие чиновники. Так председатель КГБ Иван Тертель во время посещения «Гродно-Азот» обещал: «Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдет в суд».

Но суд оказался полузакрытым и «русских кукловодов» пока не предъявили.

«Бункер» Лукашенко

После 9 августа и криков на МЗКТ «Уходи!» Дворец Независимости превратился в своеобразный бункер для Лукашенко. Здесь он с автоматом укрывается от протестующих, отсюда он все реже выезжает для выступления перед какой-либо незнакомой аудиторией.

Одним из самых крупных мероприятий последнего времени, в котором принял участие правитель, стало «Всебелорусское народное собрание». Казалось бы, больше двух тысяч лояльных ему чиновников должны были успокоить Лукашенко.

Но короткое невинное выступление Жанны Тарасевич, главы Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, вызвало шквал негатива со стороны правителя. Не выбирая выражений, Лукашенко прошелся по бизнесменам и ипэшникам, а также эмоционально рассказал о травле «ябатек» .

Очевидно, что правитель до сих пор находится не в своей тарелке. Возможно, прежнего призыва к журналистам задавать «любые вопросы» мы уже от него и не услышим.