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Стало известно, почему в России загорелась река Обь

07.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, почему в России загорелась река Обь

  • 7.03.2021, 9:09
Стало известно, почему в России загорелась река Обь
Иллюстрационное фото

Из региона, в котором произошел пожар, поступают противоречивые заявления.

В России, в Ханты-Мансийском АО, на продуктопроводе компании «Сибур», распложенном на реке Обь, произошел пожар из-за утечки широкой фракции легких углеводородов, сообщает «МБХ медиа».


«На подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время заканчивается утилизация оставшихся углеводородов От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров», — говорится в официальном заявлении компании.

В компании «Сибур» утверждают, что рисков для окружающей среды и населения нет. Однако в Ростехнадзоре сомневаются в достоверности такого заявления.

«На аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов. В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — написал в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по ХМАО сообщил об одном пострадавшем, который получил ожоги, но от госпитализации отказался. В компании заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.

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