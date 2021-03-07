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Ученые выяснили, как изменится климат на Земле из-за рекордного замедления Гольфстрима

07.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, как изменится климат на Земле из-за рекордного замедления Гольфстрима

  • 7.03.2021, 8:24
  • 3,014
Ученые выяснили, как изменится климат на Земле из-за рекордного замедления Гольфстрима

Исследование провела команда из Ирландии, Великобритании и Германии.

Еще никогда за более чем 1000 лет течение Гольфстрим, одно из главных в системе атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), не было таким слабым, как в последние десятилетия.

Согласно исследованиям команды ученых Ирландии, Великобритании и Германии, ослабление и замедление Гольфстрима угрожают учащением экстремальных погодных явлений. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на выводы ученых, которые те опубликовали в научном журнале Nature Geosciences.

Ученые отмечают, что гигантская циркуляция океана – одна из важнейших систем распределения тепла на Земле. В то же время Гольфстрим, по словам научного сотрудника Потсдамского института исследования климатических изменений Штефана Рамшторфа, функционирует как "огромная конвейерная лента, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные воды на глубине отправляет назад, на юг".

Поэтому снижение активности Гольфстрима и других атлантических течений, которые затрагивают северо-западное побережье Африки, Западной Европы, Баренцево море и Северный Ледовитый океан, может вызвать усиление жары и уменьшение количества осадков летом, а также учащение зимних экстремальных погодных явлений, таких как снежные бури.

Ослабление этого течения влияет на обе стороны Атлантического океана. Поверхностное течение, которое движется на север, приводит к отклонению водных масс вправо, в сторону от восточного побережья США. Это связано с вращением Земли, в результате которого движущиеся объекты смещаются (например, течения в Северном полушарии смещаются вправо, в Южном – влево). Если течение замедляется, этот эффект ослабевает, и у восточного побережья США может накапливаться больше воды. "А это приводит к более интенсивному повышению уровня моря", – пишет Der Spiegel.

Рамшторф и ранее отмечал, что с середины XX века течение Гольфстрим замедлилось примерно на 15%. В частности, исследователи связывают замедление течений с глобальным изменением климата на планете. «Это, скорее всего, обусловлено нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения такого замедления нет. Именно это предвидели климатические модели в течение десятилетий», – объясняет Рамшторф.

Ученый также добавил: "Если мы и в будущем будем форсировать глобальное потепление, система Гольфстрима и дальше будет слабеть, согласно последним поколениям климатических моделей, к 2100 году она ослабнет на 34-45%".

В результате, отмечают ученые, человечество может оказаться в опасной близости к критической точке, когда течение станет нестабильным.

Ученые уже давно прогнозировали ослабление AMOC. Прямые измерения системы начались только в 2004 году.

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Исследование провела команда из Ирландии, Великобритании и Германии.
 
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