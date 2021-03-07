Как заметить и вылечить железодефицитную анемию

Источник материала: Tut.by

Железодефицитную анемию в народе называют малокровием. Определяют ее чаще всего по сниженным показателям уровня гемоглобина. Конечно, страдают от анемии и мужчины. Но всасываемость железа в кровь у представителей сильного пола выше. Да и ежемесячных кровопотерь, в отличие от женщин, нет. В тонкостях распространенной проблемы портал « Здоровые люди » разобрался с Людмилой Смирновой, заведующей кафедрой клинической гематологии и трансфузиологии БелМАПО, доктором медицинских наук, профессором.



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Из-за чего может возникнуть железодефицитная анемия

— Дефицит железа часто возникает у молодых женщин фертильного возраста, — говорит Людмила Смирнова. — В этом плане большое значение имеют увеличенные менструальные кровопотери. В норме они не должны составлять более 100 мл в течение 3−4, максимум 5 дней. Однако некоторые женщины каждый месяц теряют по 200−300 мл. Развивается анемия. Современные средства гигиены не всегда позволяют понять, какой объем крови женщина теряет каждый месяц. Причину длительных и обильных менструаций надо выяснять. Виновником их может быть, например, эндометриоз. Нужен обязательный осмотр врача-акушера-гинеколога.

обильные длительные месячные;

воспалительные заболевания женской половой сферы (например, фибромиома матки);

проблемы в работе щитовидной железы ( гипотиреоз , тиреоидит и др.);

, тиреоидит и др.); несбалансированное питание;

нарушение усвоения железа.

Признаки железодефицитной анемии

бледность кожных покровов. Анемия начинается с латентного дефицита железа в тканях, поэтому кожа становится очень бледной и, кстати, очень плохо загорает;

чувство усталости. Человек отмечает, что уже не может так легко выполнять некогда привычные для себя нагрузки. Например, подниматься по лестнице становится тяжелее;

подавленность, депрессивность;

снижение работоспособности.

— От недостатка железа работа мозга страдает в первую очередь, — обращает внимание Людмила Смирнова. — Пациенты отмечают, что уже не могут вспомнить или посчитать что-то так быстро, как раньше. Многих это пугает, особенно когда речь идет о деле жизни, которое кормит семью. При устранении дефицита железа когнитивные функции восстанавливаются. У меня делала диссертацию акушер-гинеколог. Мы исследовали качество жизни женщин, страдающих железодефицитной анемией. Большинство из них находятся в унынии. Кто-то из старых врачей говорил, что у женщин с дефицитом железа мир подернут легкой траурной дымкой. И вся жизнь воспринимается через эту дымку. При адекватном лечении уже через месяц все предстает совсем в другом свете.

головокружение;

истончение слизистых, микротрещины. Могут возникать сложности с глотанием (если исключены опухоли, такая проблема тоже может быть связана с дефицитом железа). Истончение и сухость слизистых приводят к болезненным ощущениям во время полового акта;

сухая кожа, преждевременные мимические морщины;

ломкие ногти;

сухие волосы, которые истончаются на концах и секутся;

— Когда я вижу рекламу шампуня, где говорят о сухих секущихся волосах, всегда думаю, что это наглядная демонстрация дефицита железа. Многие женщины начинают тратить большие деньги на дорогие кремы и шампуни. Гораздо больше, чем пошло бы на препараты железа. В случае железодефицитной анемии косметика не поможет.

необычные вкусовые пристрастия;

— У некоторых пациентов в уголках рта возникают заеды, у кого-то печет язык. А у некоторых появляются пищевые странности, которые они скрывают. Например, одна женщина очень любила есть ложкой кофейную гущу. А другая — разгрызать кубики льда. Многие отмечают, что стали вдруг любить запахи свежей краски, ацетона, лака. Все это может быть признаком дефицита железа. После лечения эти особенности уходят.

Как лечить железодефицитную анемию



Фото: pixabay.com

Препаратами железа. Они могут быть солевыми или полимальтозного комплекса. Все зависит от индивидуальной переносимости. Главное условие: в таблетке должно содержаться около 100 мг железа по элементарному числу (эта информации есть в инструкции к препарату). Принимать таблетки или сироп нужно по схеме, назначенной врачом (терапевтом или гематологом). Примерно раз в месяц нужно обязательно оценивать эффективность лечения.

— Есть более 50 разновидностей анемий. Однако 90% из них составляют железодефицитная и анемия хронического заболевания. Это такая анемия, которая обусловлена не дефицитом железа, а воспалением в организме, злокачественным новообразованием. Поэтому для правильной диагностики нужно знать не только показатели гемоглобина, но и ферритина. Это железосодержащий белок, уровень которого резко снижается при железодефицитной анемии и не снижается, а даже повышается при анемии хронического заболевания, когда есть воспаление, злокачественное новообразование или перегрузка организма железом. Сегодня такой анализ делают во всех городах Беларуси.

Что будет, если не лечить железодефицитную анемию?

Основное заболевание будет прогрессировать, станет хроническим. Например, есть женщины, которые много лет не могут вылечить воспаления в органах малого таза. Причиной может быть латентный дефицит железа.

Гипоксия тканей (недостаток кислорода), которая будет влиять как на когнитивные функции, так и на работу всех органов и систем организма.

Прогрессирование анемии со всеми ее негативными последствиями.

Развитие миокардиодистрофии (поражение сердечной мышцы, которое в будущем может привести к сердечной недостаточности и нарушению ритма).

Нарушение репарации тканей. Эпителий в любом месте, где есть слизистая (во рту, пищеводе, влагалище), начинает замещаться соединительной тканью. Появляются трещины, которые становятся входными воротами для инфекций.

В каком случае можно компенсировать дефицит железа пищевым рационом?

Если железодефицитная анемия уже возникла, то одним питанием ее ликвидировать не получится. Нужно применение препаратов железа. С точки зрения профилактики при повышенных кровопотерях, во время лактации (в этот период тоже происходит потеря железа), а также для поддержания себя в форме пища может стать помощником. В определенной степени наличие железодефицитной анемии связано с характером питания. К примеру, женщина в период постменопаузы, когда у нее уже нет менструальных потерь, может восполнить дефицит железа и из продуктов питания.

Что нужно есть при железодефицитной анемии и для ее профилактики

В первую очередь это:

красное мясо (говядина, телятина);

красная рыба (семга, форель и др.);

гречневая каша.

— Наш организм способен всасывать лишь 2 мг железа в сутки, — напоминает Людмила Смирнова. — Причем лучше всего мы «берем» его из красного мяса и рыбы. Мясо курицы, цыпленка содержит много белка, но мало железа. Из растительных продуктов мы способны усвоить только 3−4% железа. Лидер здесь — гречка. Но и из нее всасывается лишь 7% железа. Другие крупы (овсяная, пшенная, рисовая) его вообще не содержат. Многие любят питаться так: съесть кусок сала, драники. По калорийности эта пища очень высока. Однако в ней отсутствует железо.

Железодефицитная анемия не так безобидна. При отсутствии лечения может приводить к тяжелым проблемам: от депрессии и головокружений до серьезных болезней сердца. Выявить железодефицитную анемию поможет не только исследование крови на гемоглобин, но и ферритин.