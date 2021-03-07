Судя по соцсетям, девушки хотят его в подарок на 8 Марта. Показываем, о чем речь

Источник материала: Tut.by

Если вы много слышали в последнее время слово «дайсон», успокойтесь: это не вы сходите с ума. Это остальные. Имеется в виду стайлер для волос бренда Dyson. LADY объясняет, почему многие девушки на 8 Марта хотят именно его, заполнив все соцсети своими желаниями. И у нас есть доказательства!



Фото: Averie Woodard, unsplash.com

Объясняем, почему в этот стайлер влюбляются

Dyson — компания-изготовитель бытовых электроприборов со штаб-квартирой в Англии. Ее название читается по-русски как «дайсон». Компания названа по фамилии ее создателя Джеймса Дайсона. Он начинал свой бизнес еще в 1986 году — с патента пылесоса, собирающего мелкодисперсную пыль.

В 1993 году компания Dyson выпустила первый такой пылесос, позже стала производить и сушилки для рук, вентиляторы, ну а теперь — в числе прочего стайлеры для волос. Производства бренда сейчас базируются в Сингапуре и Малайзии.

Под брендом Dyson есть целый исследовательский центр, где занимаются развитием технологий. Допустим, тот самый супертехнологичный безлопастной вентилятор, который выглядит как отверстие.

В последнее время девушки особенно заговорили о стайлере Dyson, потому что многие блогерши из Instagram и TikTok стали появляться в кадре с роскошными кудрями и хвастаться своими стайлерами, благодаря которым сделали такие прически.

Только посмотрите, какой ажиотаж поднялся в соцсетях

Приводим несколько примеров твитов, в которых девушки прямо-таки пищат от стайлеров Dyson.