ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Судя по соцсетям, девушки хотят его в подарок на 8 Марта. Показываем, о чем речь

07.03.2021 09:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если вы много слышали в последнее время слово «дайсон», успокойтесь: это не вы сходите с ума. Это остальные. Имеется в виду стайлер для волос бренда Dyson. LADY объясняет, почему многие девушки на 8 Марта хотят именно его, заполнив все соцсети своими желаниями. И у нас есть доказательства!


Фото: Averie Woodard, unsplash.com

Объясняем, почему в этот стайлер влюбляются

Dyson — компания-изготовитель бытовых электроприборов со штаб-квартирой в Англии. Ее название читается по-русски как «дайсон». Компания названа по фамилии ее создателя Джеймса Дайсона. Он начинал свой бизнес еще в 1986 году — с патента пылесоса, собирающего мелкодисперсную пыль.

В 1993 году компания Dyson выпустила первый такой пылесос, позже стала производить и сушилки для рук, вентиляторы, ну а теперь — в числе прочего стайлеры для волос. Производства бренда сейчас базируются в Сингапуре и Малайзии.

Под брендом Dyson есть целый исследовательский центр, где занимаются развитием технологий. Допустим, тот самый супертехнологичный безлопастной вентилятор, который выглядит как отверстие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dyson (@dyson)

В последнее время девушки особенно заговорили о стайлере Dyson, потому что многие блогерши из Instagram и TikTok стали появляться в кадре с роскошными кудрями и хвастаться своими стайлерами, благодаря которым сделали такие прически.

Только посмотрите, какой ажиотаж поднялся в соцсетях

Приводим несколько примеров твитов, в которых девушки прямо-таки пищат от стайлеров Dyson.

Новости дня
Новости разные
 
Власти отпустили почти всех задержанных на учредительной конференции Лиги студенческих объединений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by