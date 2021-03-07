В Минске пройдут «Уикенды» с одним из самых известных польских режиссеров

Источник материала: Tut.by

Кинопроект «Уикенды с…» продолжается: с 12 марта по 10 апреля в Silver Screen в ТЦ Galileo каждую пятницу и субботу пройдут показы фильмов одного из самых известных режиссеров Польши — Кшиштофа Кесьлевского. Известный белорусский киноэксперт Игорь Сукманов представит фильмы и обсудит их со зрителями после показа.



Кадр из фильма «Три цвета: Красный»

В рамках «Уикендов» покажут девять ключевых работ Кесьлевского, а также подборку документального кино, которое изначально занимало в его фильмографии особое место. Позднее, перешагнув границу метафизического, режиссер перестает смотреть вокруг — его начинают волновать вопросы за пределами человеческого существования.

Рассматривая под микроскопом и препарируя каждую деталь жизни «здесь и сейчас», Кесьлевский ставит человека в центр своего интереса, выходит за рамки, меняется, экспериментирует и становится самым известным режиссером своего поколения.

Киноэксперт Игорь Сукманов так подчеркивает стремление режиссера к запредельному понимаю жизни:

— Кесьлевский поначалу казался социальным автором: он живописал, как бездушная идеология социалистических догм порабощала порывы и идеалы целеустремленных людей, энтузиастов и романтиков. Потом он перевел житейские истории в сферу моральных и нравственных постулатов, соединил с христианскими заповедями жизнь рядовых поляков. Позднее его моральные послания обрели «божественное дыхание»: Кесьлевский стал демиургом и вершителем судеб своих героев, даруя им жизнь или смерть в зависимости от силы своего желания. Будничность уступила место тайне. Рядовые события наполнились тайными знаками жизни.



Кадр из фильма

Первый уикенд (12−13 марта) стартует с картины «Кинолюбитель» , получившей главный приз Московского кинофестиваля в 1979 году и ознаменовавшей переход режиссера к метафизической драматургии. На следующий день покажут мелодраму «Без конца» , одну из первых и самых важных работ Кесьлевского, которую он сделал со своей постоянной командой — композитором Збигневом Прайснером, сценаристом Кшиштофом Песевичем и оператором Пётром Собочинским.

Далее в рамках уикендов покажут и другие известные работы польского режиссера, в том числе его французские работы, принесшие Кесьлевскому мировую славу, и документальные короткометражки:

Проект «Уикенды с…» впервые проходит на новой для этого формата площадке — в большом зале кинотеатра Silver Screen в ТЦ Galileo. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: каждый уикенд с 12 марта по 10 апреля

Где: Silver Screen в ТЦ Galileo

Сколько: от 12 рублей