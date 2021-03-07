«Папа видел меня стюардессой». Кем могли стать успешные бизнес-леди?

Источник материала: Tut.by

Иногда ты мечтаешь стать знаменитой актрисой, а родители ждут, что ребенок продолжит семейную традицию и пойдет работать врачом. А ты в итоге подрастаешь, тебя уносит совершенно в другую сторону, и ты внезапно находишь счастье, выращивая цветы на продажу. Путь к любимому делу нередко лежит через череду разочарований, преград и «а мы же тебе говорили». Однако конечный результат стоит всех этих испытаний.

Вместе с Visa в рамках проекта She’s Next мы пообщались с пятью успешными белорусскими женщинами о детских мечтах, ожиданиях родителей и взрослых амбициях.

«Папа говорил, что все эти „танцульки“ — ерунда»



Мария Бахвалова, учредитель учебного центра «Фитнес-образование» (Академия Фитнеса РБ), учредитель сети фитнес-центров Lifestyle

— С самого детства я хотела стать балериной. Однако в подростковом возрасте стало понятно, что с балетом у меня не получится, и позже я поступила в финансовую академию в Москве. Считалось, что это будет хорошее базовое образование. Параллельно я подрабатывала фитнес-тренером. Мой папа по профессии пилот, так что он был уверен, что мне будет лучше пойти работать стюардессой. Он говорил, что все эти мои «танцульки» — это ерунда, работа стюардессы даст мне в разы большую зарплату, и к тому же я смогу посмотреть мир. У меня возникала мысль последовать его совету, но, к счастью, я этого не сделала и продолжила развиваться в направлении фитнеса. Да, в то время у меня был совсем смешной доход, но я продолжала работать, и в итоге переехала жить в Минск тренером достаточно высокого уровня.





Поработав некоторое время, я поняла, что в Беларуси низкий уровень профессиональной подготовки фитнес-тренеров, и мне есть чему научить людей. Я стала проводить семинары, создала с напарницей Академию фитнеса, а позже ушла в свой личный бизнес. Это был очень страшный момент: я не знала, как все организовать, я не разбиралась в юридических моментах. Но чувствовала, что это мое, видела отзывы моих студентов, и продолжала идти дальше. Так появился учебный центр «Фитнес-образование», самая крупная фитнес-школа в Беларуси. Чуть позже мы открыли тренажерный зал Lifestyle, а еще через 1,5 года — второй.





Самое сложное в собственном бизнесе — это ощущение огромной ответственности на твоих плечах. У меня был период, когда мне казалось, что я просто сойду с ума, у меня начались проблемы со здоровьем на фоне эмоций. Как-то раз я сидела в машине с какими-то плинтусами и прочими материалами для ремонта и осознала, что я просто уткнулась в руль и плачу.

«Как-то раз я сидела в машине и осознала, что я просто уткнулась в руль и плачу».

После этого я решила «С меня хватит, останавливаем ремонт, я улетаю на Шри-Ланку». Сказала — сделала. Первое время в отпуске мне снились кошмары, я что-то кричала во сне, под конец уже засыпала как ребенок. С тех пор я стала внимательнее относиться к своему состоянию. Работать на износ нужно, но очень дозировано. Предпринимательский ресурс — очень ценное качество, и его нужно обязательно восполнять.







Каких слов вам не хватало в сложные моменты в прошлом? — Мне хотелось бы, чтобы мой папа сказал бы не «кому нужны ваши ржавые тренажеры», а то, что он в меня верит, и все получится. В моменты трудностей меня сильно поддержал мой брат. Он сказал «Маш, ты такая умная, я так тобой восхищаюсь, у тебя все получится». Казалось бы, простые слова, но мне это придало очень много сил. Что хотели бы сказать начинающим предпринимательницам? — Вы должны гореть своей идеей. Бизнес без энергии не зацепит других людей. Вы должны быть готовы выкладываться и на какое-то время отказаться от других удовольствий в жизни. Поэтому обеспечьте себе поддержку близких, окружающих и сильной команды. Не попадайтесь в «ловушку основателя», не пытайтесь найти человека, который будет отдаваться делу так же, как и вы — это просто невозможно. Позвольте другим воплотить ваши идеи по-своему, в этом нет ничего страшного. Страшно — выдохнуться от перенапряжения и все бросить.

«В детстве люди в касках меня всегда восхищали»



Лариса Пекурова, основательница EVA CLINIC

— У меня была очень странная детская мечта. Все девочки в советские годы хотели себе «красивую» профессию: учительница, балерина, актриса, а я хотела быть строителем. Моя семья не имела никакого отношения к стройке, но почему-то мне хотелось связать с ней свою жизнь. Взрослые только посмеивались. Возможно, причина была в том, что в советские годы стройки велись активно и повсюду, и в том числе напротив нашего дома. Там возводили большое здание банка, и мама почему-то думала, что я буду в нем работать. А мне просто нравилось исследовать все эти пыльные и грязные пространства, изучать всякие липкие штуки, из которых можно слепить всякое, играть с палками и битумом. Да и люди в касках всегда вызывали у меня восхищение.





Позже я немного стеснялась этой своей мечты, а во взрослой жизни стройка стала ее неотъемлемой частью: мы часто переезжали, постоянно делали ремонт (сейчас, например, строим дом), и на работе я тоже всегда что-то строю.

Я — человек, не имеющий никакого отношения к медицине, более того, я боюсь всего, что связано с болью, кровью и прочим. Мысль о создании клиники, в которой женщинам будет комфортно, появилась у меня после личного неприятного опыта: я столкнулась с ярким проявлением мизогинии, негатива от врача-гинеколога. И я поняла, что психологический барьер после такого опыта может быть очень болезненным, а ведь между женщиной и гинекологом должно быть максимальное доверие. Отголоски советского прошлого, когда поход к женскому врачу был не лучше гильотины, должны кануть в лету. И я рассудила: если система меня не слышит, я создам свою, мир, в котором все будет основано на внимании к женщинам. А дальше понеслось.





Самым сложным было заставить медицинское сообщество тебя услышать. Мне был 21 год, я попала в отрасль, в которой не разбиралась, со своей иерархией, где обращаться нужно только по имени-отчеству и на «вы». Первые несколько лет я сталкивалась с отношением «да что ты вообще можешь понимать, не учи ученого» и добивалась уважения. И в какой-то момент они стали прислушиваться к девчонке в рваных джинсах.

«Первые несколько лет я сталкивалась с отношением „да что ты вообще можешь понимать“».







Что бы вы сказали себе в сложные моменты в прошлом? — Ты красотка, ты все делаешь правильно. Не превращай любимое дело в работу, концентрируйся на узкой специализации и не метайся из одного направления в другое. Остановись, вспомни, для чего ты все это начинала и занимайся тем, что тебя вдохновляет. Что хотели бы сказать начинающим предпринимательницам? — По классике менеджмента прописано, что бизнес создается ради капитализации, увеличения прибыли, и так далее. Я не согласна с этим. Деньги крайне необходимы, они дают огромный поток энергии твоему делу. Но открыть бизнес ради денег это все равно что родиться для того, чтобы дышать. Да, нам это жизненно важно, но разве мы живем для этого? В первую очередь важны удовольствие, которое вы получаете, польза, которую вы приносите, и любовь к своим клиентам.

«Мама была уверена, что я останусь продавцом до конца своей жизни»



Юлия Малаховская, управляющий партнер СТО «Альфа сервис», автор программ по модернизации сервисов и построению культуры обслуживания

— Я была старшим ребенком в многодетной семье в советское время, тогда вообще все было по-другому. Родителям было не до меня, они занимались младшими детьми, а на мне лежала ответственность и желание бороться за их внимание, доказать, какая я хорошая дочь. Родители — за что им спасибо — говорили, что им все равно, какие у меня оценки: что принесешь, то и хорошо, а дворники и сторожа будут нужны всегда и везде. В школе учителя были уверены, что я стану уборщицей: из-за дислексии я не могла писать грамотно, а учиться мне было скучно. Поэтому в 1993 году, когда я закончила школу, про высшее образование не думала ни я, ни родители. В то время инженеры и другие специалисты просто оказывались на улице, и дипломы никому были не нужны. Мама же была уверена, что я до конца жизни буду продавцом.





Я пошла работать к своему другу на стадион Динамо, торговать джинсами. С каждой проданной пары я получала доллар, и это были сумасшедшие на тот момент деньги. Но долго так продолжаться не могло: рынок — это холод, дождь, грязь, тряпичная палатка и определенный контингент людей. Я закончила все курсы, которые только смогла (от бармена до архивоведения) и устроилась в торговый центр. Продавать и уговаривать я всегда умела хорошо. Как-то раз у меня было очень плохое настроение на День всех влюбленных, а в моем отделе была мягкая игрушка в виде козла с сердечком и надписью I love you. Я решила, что в этот день все должны купить эту игрушку, будь то парень или девушка. И продала их всех до последнего (больше 60 штук).





Позже я закончила политехнический колледж, поступила заочно в Академию МВД, но вовремя поняла, что это не мое: я не смогу работать в структурах и подчиняться указаниям. Поэтому я снова стала искать работу. Взять к себе заочницу согласился только небольшой сервис по замене автомобильного стекла. Месяца два надо мной издевались все кто мог: «ты женщина, у тебя нет машины, ты ее не водишь и не разбираешься». Апофеозом проверки стал звонок от наших слесарей с просьбой подобрать стекло на Вятку автомат (старая стиральная машина). Меня это дико раздражало (как и то, что мне приходится постоянно задавать вопросы), и я поняла, что если я хочу что-то изменить и доказать, мне нужно начать в этом разбираться. И я стала учиться.

«Месяца два надо мной издевались все, кто мог. Я поняла, что если я хочу что-то изменить и доказать, мне нужно начать в этом разбираться».

Вскоре я стала сначала руководителем отдела продаж, потом — наемным директором, а затем и открыла свой собственный автосервис. Сегодня я занимаюсь своим делом и на отдыхе: я найду автосервис даже в Египте, чтобы зайти, посмотреть на их сервис и узнать цены.







Что бы вы сказали себе в сложные моменты в прошлом? — Всё — это когда тебя понесут на кладбище. Остальное — решаемо и обсуждаемо. Всегда можно договориться, если говорить, как оно есть. Что хотели бы сказать начинающим предпринимательницам? — Открыть собственное предприятие — это очень сложное решение и большая ответственность, поэтому нужно много раз подумать, готовы ли вы к этому. Всегда найдутся люди, которые скажут, что ты никто, что у тебя ничего не выйдет, что лучше бы ты работал за зарплату, как все. И это могут быть люди из вашего близкого окружения, из вашей семьи. Первые годы могут быть очень сложными и выматывающими, поэтому здраво оценивайте свои способности, чтобы играть потом по своим правилам.

«Я хотела первой получать новости из источника»



Мария Лемеза, основательница ООО «СМАР Аутсорсинг Солюшнс», бизнес-ангел, соинвестор проекта «МАМА Pro», соавтор учебника «Аутсорсинг в стратегии современного бизнеса»

— В детстве, когда я еще ходила в садик, нас постоянно спрашивали, кем мы хотим быть. Дети отвечали разное, мой ответ всегда был — «я хочу быть счастливой». Уже спустя какое-то время, когда нужно было определяться, а не просто быть счастливой, я остановилась на профессии журналиста. Я себе всегда представляла, как я буду в центре внимания, держать руку на пульсе, всегда первой получать информацию из разных источников. В то же время мои родители просто хотели, чтобы я получила высшее образование. Они не знали, какое и зачем оно вообще мне нужно, но получить его было необходимо. Я любила писать (и люблю сейчас), но однажды моя учительница по русскому языку сказала, что у меня нет таланта к письму, и поэтому журналист из меня получится не очень. Она была для меня большим авторитетом, и со временем я отказалась от идеи быть журналистом.

«Учительница по русскому языку сказала, что у меня нет таланта к письму, и поэтому журналист из меня получится не очень».





Мой выбор пал на карьеру архитектора. Я училась в архитектурно-художественном классе, готовилась поступить в БНТУ, как вдруг моя учительница по черчению в лицее начала ставить мне двойки и сказала, что на экзамене меня просто завалят. Я испугалась и стала искать второй вариант. Им оказалась экономическая специальность (я к тому времени уже хорошо знала английский язык, что мне помогло). Получается, в сферу финансов я вообще попала случайно.

Мысль о том, чтобы создать собственный проект, появилась у меня в момент работы над учебником по аутсорсингу в 2017 году. Сегодня в группе компаний СМАР Аутсорсинг Солюшнс уже почти 40 сотрудников, а 99% наших клиентов — иностранные компании. Еще один мой проект связан с поддержкой женщин, он называется Mary May Try. Его главная цель — помогать женщинам развиваться в разных сферах своей жизни, в том числе и в бизнесе, используя внутренние и внешние ресурсы.





По роду своей деятельности я достаточно часто занималась консультациями о том, как начать свой бизнес, с чего начать, какие могут возникнуть потенциальные проблемы. Со временем мне захотелось привести свою помощь (сначала в основном менторскую) в какую-то систему. Так я стала одним из бизнес-ангелов в Беларуси (всего нас чуть больше 80), наша задача — помочь начинающим предпринимателям реализовать свою мечту и проект. Часто кто-то не знает, с чего начать, как развиться, будет ли его проект актуален в Беларуси и в мире. Мы же ставим «диагноз» бизнесу, ищем слабое место и смотрим, чем можем помочь. Мне очень нравится поддерживать чужие идеи, ведь иногда одного только слова хватает, чтобы проект двигался дальше.

Самое сложное в собственном деле было расширить свои границы понимания людей и разделять себя как человека и как руководителя. Например, может, мне, как Маше, не хочется увольнять сотрудника (или хочется, чтобы он наоборот, остался), но я должна абстрагироваться и думать как учредитель компании и как это лучше для бизнеса в соответствии с миссией и ценностями компании.







Что бы вы сказали себе в сложные моменты в прошлом? — Я бы еще раз сказала: у тебя получится, ты всегда знаешь, как найти выход из сложной ситуации. Что хотели бы сказать начинающим предпринимательницам? — Я бы не сказала, а спросила: зачем вы хотите это сделать? На этот вопрос нужно ответить абсолютно честно. Компания всегда строится на ценностях. Что для вас важно: деньги, польза, какая-то другая миссия? После этого объективно оцените то, что у вас есть и чего вам не хватает. Это могут быть как финансы, так и образование, знания, какая-то база. Задайте себе конкретный вопрос и обрисуйте конкретную проблему — и тогда легче будет понять, как ее решить.

«Брат готовил меня на карусели к космическим полетам»



Мария Тарлецкая, художник по металлу, основательница предприятия ООО «Артобъект»

— Мой отец возглавлял специальное конструкторско-технологическое бюро, выполняющее заказы авиационно-космических и оборонных отраслей, лично знаком с многими космонавтами и генеральными конструкторами космических кораблей и систем, в том числе «Энергия-Буран» и «Союз». А поэтому в детстве я слушала сказки на ночь от него о гравитации, черных дырах, бесконечности Вселенной, о составе ракетного топлива. Поэтому мы с братом были абсолютно уверены, что в будущем мы станем космонавтами. Отец из командировок привозил нам космическое питание в тюбиках, и я до сих пор помню этот вкус яблочного мармелада.

Мы серьезно готовились к будущим полетам, особенно в тренировке моего вестибулярного аппарата: бешено раскручивал на дворовых каруселях, веревочных качелях. И я реально испытывала перегрузки — щеки просто «размазывало». Мы часами стояли вниз головой и учились в этом положении есть и пить. Мне кажется, я и сегодня так могу.





Позже, когда стало понятно, что космонавта из меня не получится, я начала развивать свою творческую составляющую. После двух курсов Педуниверситета я ушла в Академию Искусств, на «металл». Меня пугали и очень отговаривали, ведь до меня с этой специальностью выпустилась всего одна девушка, и сразу ушла в другую сферу деятельности. Да и я весила 48 килограмм, куда таких кузнецов берут? Но мне, наверное, хотелось как раз всех эпатировать и выбрать что-то гендерно неожиданное, пойти против правил. По окончанию Академии распределения для меня не нашлось, маленькую девушку действительно не хотели брать на работу.

«Маленькую девушку не хотели брать на работу кузнецом».

Неожиданно помог Комитет по труду и занятости, у них в конце года оставались неосвоенные средства для «бизнес стартапа». Я оформила ИП и написав с папиной помощью (он на том момент уже был бизнесменом) бизнес-план, получила безвозмездную денежную субсидию. А в 2006 году пришлось создать ООО «Артобьект» так как заказов хватало и возникла необходимость расширять штат сотрудников.





Сложнее всего в какой-то момент было «снять скафандр»: до какого-то момента я ко всем относилась с презумпцией порядочности, меряя людей по своему окружению: замечательным родителям и близким людям. И осознание того, что бывает по-разному и люди бывают разные, пришло ко мне, наверное, слишком поздно, когда я уже занималась большими и серьезными заказами.







Что бы вы сказали себе в сложные моменты в прошлом? — Я бы посоветовала себе быстрее снять розовые очки и всю ответственность взять на себя. Можно делегировать полномочия и обязанности, но финансы и ответственность полностью должны быть в моих руках. Что хотели бы сказать начинающим предпринимательницам? — Бизнес это не то же самое, что работа. Бизнес — это такой же жизненный путь, как материнство, посвящение себя любимому мужчине, искусству служение Родине. С работы ты можешь уйти в шесть вечера, а твой бизнес с тобой будет всегда и везде.

«She's Next — это проект о женской поддержке»



Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове

— Когда мы готовились к запуску инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Беларуси, мы уже знали, что будет нашим самым большим препятствием — женская неуверенность в собственных силах. Мировые исследования подтверждают, что мужчины на 10% меньше подвержены страху неудач в бизнесе, нежели женщины.

В рамках программы She’s Next в Беларуси мы уже успели реализовать многое: вместе с менторами помочь белорускам развивать свои бизнес-идеи на первом масштабном онлайн-хакатоне для женщин-предпринимательниц, предоставить инструменты и финансовое вознаграждение лучшим командам, выступить партнером для бизнес-школ ПРООН. Кстати говоря, в хакатоне участвовали мужчины в составе команд, в очередной раз показывая пример слаженной командной работы, где женщина может руководить процессами на самом высоком уровне.

Сейчас в своих социальных сетях мы рассказываем истории о женском лидерстве успешных предпринимательниц. Они уже успели пройти через все те трудности, которые ждут новичков в самом начале пути, и искренне хотят показать, что все преодолимо, главное — большое желание и смелые мечты.

She’s Next — это проект о женской поддержке. Именно поэтому мы запустили конкурс: для участия достаточно лишь рассказать свою историю лидерства или женщины, которая вас вдохновляет, под хэштегами #ShesNextBelarus и #ShesNextbyVisa (детали можно узнать на сайте Visa ). Мы верим, что чем больше как женщины, так и мужчины будут говорить о женских достижениях, тем быстрее мы будем жить в мире, где права всех людей по-настоящему равны.

За годы работы на руководительской позиции я для себя выделила несколько правил, которые была бы рада услышать в начале пути: Образование — первый ключ к успеху. И оно не заканчивается после окончания университета. Конечно, вы получите все знания во время работы, но за это можно заплатить нервными клетками, потерянными возможностями и прибылью. Не менее важны практические навыки и опыт, приобретенные в результате разных проектов, работ, волонтерств, предпринимательства. Не бойтесь ошибаться и не знать. На западе очень распространена практика менторства: если вы чувствуете, что человек может помочь вам в решении бизнес-вопросов, не стесняйтесь спросить совет. Умение общаться с людьми — it’s a must. Попробуйте подход 'elevator pitch' и расскажите за 2 минуты суть вашего предложения. Так вы сохраните время человека и упустите неважные детали. Правильное окружение мотивирует лучше роликов в YouTube. Старайтесь добавлять в свой круг общения как можно больше людей, которые своими достижениями вдохновляют вас двигаться вперед. И забудьте о самом распространенном мифе — «я не смогу совмещать работу и семью». Мы живем в мире, когда удаленная работа становится обыденностью, а современные технологии позволяют быть в нескольких местах одновременно. Я уверена, что все ограничения в головах, и на самом деле можно достичь любых результатов, осознавая свою цель и барьеры, которые мешают на твоем пути. И главное — вера в себя и желание.

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She’s Next, Empowered by Visa ― это глобальная инициатива по поддержке женщин-предпринимателей, которые управляют, финансируют и развивают собственный бизнес. Делитесь вашими историями в Instagram с хештегом #ShesNextBelarus.