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Быков: В России власть ведет себя как паралитик, который чешет там, куда дотянется

07.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власть в России импотентна. Такое мнение российский поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков выразил 5 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



"Не надо все валить на власть. Власть в России довольно-таки импотентна. Она задерживает. Но я уже говорю, что, собственно, избить нас может любой гопник из подворотни. Вы попробуйте нам предложить что-то более серьезное. Что такое в России делает власть? Она, в общем, ведет себя как паралитик, который не может почесать, где чешется, и чешет там, куда дотянется", – сказал он.

По словам писателя, российская власть "не предлагает новых идей, у нее трудно с планами, с проектами, даже с терминами".

"Министр культуры не выдвигает культурных инициатив и не обсуждает культурных тенденций. Министр образования не генерирует новых концепций образования и науки. Нет, не видно каких-то даже идеологических новаций", – объяснил Быков.

Он выразил сомнения, что российская власть "прицельно" сеет вражду.

"Чтобы ее сеять, надо хоть знать какие-то новейшие движения в обществе, в науке, в идеологии. А она совершенно не в курсе. Ну, спросите у [президента РФ] Владимира Путина, что там происходит в мире-то, не говоря уж о мире философии, о мире идей. О существовании [основателя компаний SpaceX и Tesla] Илона Маска он, наверное, знает и полагает, что Илон Маск ночами не спит от зависти к [главе "Роскосмоса" Дмитрию] Рогозину. А говорить о каких-то более серьезных вещах с ним, я думаю, совершенно бесполезно. Аппаратчик и есть аппаратчик", – подчеркнул Быков.
 
 
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Власть в России импотентна. Такое мнение российский поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков выразил 5 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
 
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