Быков: В России власть ведет себя как паралитик, который чешет там, куда дотянется









"Не надо все валить на власть. Власть в России довольно-таки импотентна. Она задерживает. Но я уже говорю, что, собственно, избить нас может любой гопник из подворотни. Вы попробуйте нам предложить что-то более серьезное. Что такое в России делает власть? Она, в общем, ведет себя как паралитик, который не может почесать, где чешется, и чешет там, куда дотянется", – сказал он.





По словам писателя, российская власть "не предлагает новых идей, у нее трудно с планами, с проектами, даже с терминами".





"Министр культуры не выдвигает культурных инициатив и не обсуждает культурных тенденций. Министр образования не генерирует новых концепций образования и науки. Нет, не видно каких-то даже идеологических новаций", – объяснил Быков.





Он выразил сомнения, что российская власть "прицельно" сеет вражду.





"Чтобы ее сеять, надо хоть знать какие-то новейшие движения в обществе, в науке, в идеологии. А она совершенно не в курсе. Ну, спросите у [президента РФ] Владимира Путина, что там происходит в мире-то, не говоря уж о мире философии, о мире идей. О существовании [основателя компаний SpaceX и Tesla] Илона Маска он, наверное, знает и полагает, что Илон Маск ночами не спит от зависти к [главе "Роскосмоса" Дмитрию] Рогозину. А говорить о каких-то более серьезных вещах с ним, я думаю, совершенно бесполезно. Аппаратчик и есть аппаратчик", – подчеркнул Быков.



