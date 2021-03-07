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Олимпийского чемпиона по хоккею обнаружили мертвым

07.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Марк Павелич, олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной США, был обнаружен мертвым в апартаментах лечебного центра. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на ESPN.



Причина смерти 63-летнего экс-спортсмена не сообщается. В последний раз живым Павелича видели 3 марта. Отмечается, что у американца были проблемы с душевным здоровьем. Он содержался на территории лечебного центра в Сок-Сентер, штат Миннесота.

В 2019 году он столкнулся с обвинениями в нападении на человека и хранении оружия. Поводом послужил конфликт Павелича с соседом. Бывший хоккеист якобы набросился на мужчину и нанес ему травму. Однако суд над спортсменом отложили из-за проблем Павелича с психикой. 

Он был участником "чуда на льду" - победы американских хоккеистов над соперниками из СССР, которые считались фаворитами турнира на Играх в Лейк-Плэсиде. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Павелич представлял "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сан-Хосе Шаркс".
 
 
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Марк Павелич, олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной США, был обнаружен мертвым в апартаментах лечебного центра. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на ESPN.
 
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