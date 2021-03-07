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Очень хочется тепла: животные тоже устали от этой вашей зимы – фото
07.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После потепления в конце февраля, в марте в Беларусь пришло похолодание – со снегом, метелями и минусовыми температурами. И непонятно, надолго ли.
А весны очень хочется! И не только людям. Даже животные хотят тепла. Конечно, сказать об этом они не могут – но это и не нужно. Только посмотрите, каким выразительными могут быть звери и птицы, уставшие от снега и холода!
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Зима – это чистый белый снег, прогулки на лыжах, игра в снежки.... Но в марте всем уже хочется тепла. Смотрите фото животных, которые всем видом показывают, что зима им...
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