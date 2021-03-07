Очень хочется тепла: животные тоже устали от этой вашей зимы – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

После потепления в конце февраля, в марте в Беларусь пришло похолодание – со снегом, метелями и минусовыми температурами. И непонятно, надолго ли.

А весны очень хочется! И не только людям. Даже животные хотят тепла. Конечно, сказать об этом они не могут – но это и не нужно. Только посмотрите, каким выразительными могут быть звери и птицы, уставшие от снега и холода!