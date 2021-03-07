Минообороны России: псковские и витебские десантники проведут совместные учения в Минской области

Источник материала: Салiдарнасць

Совместное белорусско-российское тактическое учение запланировано на 15-25 марта.





Фото: mil.ru

Российское Минобороны анонсировало проведение в марте совместных российско-белорусских тактических учений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.

Первое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области РФ. Оно будет посвящено миротворческой тематике.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Беларусь, дислоцированного в Бресте, отмечает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Второе учение пройдет параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне «Осиповичский» в Минской области.

Предполагается, что здесь подразделения российских и белорусских десантников отработают «совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью».

С российской стороны в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Беларуси более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Напомним, что ранее министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Два из них будут размещены на территории России — в Нижегородской области, Калининградском районе, один в Гродненской области.