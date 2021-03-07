|
Минообороны России: псковские и витебские десантники проведут совместные учения в Минской области
07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Совместное белорусско-российское тактическое учение запланировано на 15-25 марта.
Фото: mil.ru
Российское Минобороны
Первое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области РФ. Оно будет посвящено миротворческой тематике.
Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Беларусь, дислоцированного в Бресте, отмечает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Второе учение пройдет параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне «Осиповичский» в Минской области.
Предполагается, что здесь подразделения российских и белорусских десантников отработают «совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью».
С российской стороны в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Беларуси более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.
Напомним, что ранее министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Два из них будут размещены на территории России — в Нижегородской области, Калининградском районе, один в Гродненской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместное белорусско-российское тактическое учение запланировано на 15-25 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)