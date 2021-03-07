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Подразделения ВДВ России прибудут в марте в Беларусь на совместные учения
Источник материала: Навiны
Российско-белорусские тактические учения пройдут в марте на территории двух стран. В них будут задействованы подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.
С 9 по 20 марта учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. Всего будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны — более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций, дислоцированного в Бресте.
Также в учении будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.
Как
А с 15 по 27 марта учения пройдут на полигоне «Осиповичский» в Минской области. В них примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от Беларуси — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.
Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.
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Российско-белорусские тактические учения пройдут в марте на территории двух стран. В них будут задействованы подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил...
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