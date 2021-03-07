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Девушка о жизни без секса: «Неудачные первые попытки привели к тому, что я боюсь близости до сих пор». 18+ (видео)
Источник материала: Onliner
«В 17 лет начала встречаться с парнем. Когда настало время первого секса, я перегорела и накидала неоправданных ожиданий. Ни у кого из двоих не было опыта — секс не получился. Вместо этого он превратился в навязчивое насилие». С тех пор героине «Без лица» проще сказать «нет», чем соглашаться.
— Тогда я расплакалась и убежала. В первый раз не получилось? Ну и что! У всех бывает неудачный опыт. Но мы продолжали встречаться и пытаться.
«Пытаться» — потому что у парня оставались трудности. За 2,5 года, которые продолжалось это мучение, у девушки развилась проблема.
— Я думала, что дело во мне: недостаточно хороша, красива, любима. Но всего этого я не хотела замечать. Приезжала домой, ревела и задвигала на задворки памяти. Мол, все нормально. Мы даже друг с другом это не сильно обсуждали.
Потом попытки секса превратились в «работу». Я все время думала: как же решить проблему парня? Это было омерзительно. Я начала бояться близости и придумывать отговорки. В итоге мы расстались. И я погрузилась в 4-летнюю депрессию.
С момента первой неудачи прошло 10 лет. Я до сих пор не могу начинать отношения, зная, что все они ведут к сексу. Я боюсь чувства разочарования, унижения.
Я пошла к психологу. Оказалось, это не просто проблема — это изменило всю мою жизнь. Чтобы снять комплексы в отношении своего тела, я снялась в нескольких ню-фотосессиях. Не все идеально, но я кайфую, какая я красивая.
От того, что я боюсь секса, не следует, что я не хочу, не испытываю желания или возбуждения. Предполагаю даже, что, если бы у меня был секс каждый день, мне бы понравилось. Но пока я за мастурбацию.
Мне не страшен голый мужчина — мне страшно, что все опять повторится.
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Девушка о жизни без секса: «Неудачные первые попытки привели к тому, что я боюсь близости до сих пор». 18+ (видео)
«В 17 лет начала встречаться с парнем. Когда настало время первого секса, я перегорела и накидала неоправданных ожиданий. Ни у кого из двоих не было опыта — секс не...
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