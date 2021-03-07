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Девушка о жизни без секса: «Неудачные первые попытки привели к тому, что я боюсь близости до сих пор». 18+ (видео)

07.03.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В 17 лет начала встречаться с парнем. Когда настало время первого секса, я перегорела и накидала неоправданных ожиданий. Ни у кого из двоих не было опыта — секс не получился. Вместо этого он превратился в навязчивое насилие». С тех пор героине «Без лица» проще сказать «нет», чем соглашаться.

— Тогда я расплакалась и убежала. В первый раз не получилось? Ну и что! У всех бывает неудачный опыт. Но мы продолжали встречаться и пытаться.

«Пытаться» — потому что у парня оставались трудности. За 2,5 года, которые продолжалось это мучение, у девушки развилась проблема.

Смотреть видео на YouTube (18+)

— Я думала, что дело во мне: недостаточно хороша, красива, любима. Но всего этого я не хотела замечать. Приезжала домой, ревела и задвигала на задворки памяти. Мол, все нормально. Мы даже друг с другом это не сильно обсуждали.

Потом попытки секса превратились в «работу». Я все время думала: как же решить проблему парня? Это было омерзительно. Я начала бояться близости и придумывать отговорки. В итоге мы расстались. И я погрузилась в 4-летнюю депрессию.

С момента первой неудачи прошло 10 лет. Я до сих пор не могу начинать отношения, зная, что все они ведут к сексу. Я боюсь чувства разочарования, унижения.

Я пошла к психологу. Оказалось, это не просто проблема — это изменило всю мою жизнь. Чтобы снять комплексы в отношении своего тела, я снялась в нескольких ню-фотосессиях. Не все идеально, но я кайфую, какая я красивая.

От того, что я боюсь секса, не следует, что я не хочу, не испытываю желания или возбуждения. Предполагаю даже, что, если бы у меня был секс каждый день, мне бы понравилось. Но пока я за мастурбацию.

Мне не страшен голый мужчина — мне страшно, что все опять повторится.

А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

  • жиголо и содержанку;
  • мужчину, который работает webcam-моделью;
  • того, кто был в рабстве.

Если это вы или ваш знакомый, напишите Игорю Деменкову на почту id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram @Dzemiankou. А если вы готовы рассказать какую-то интересную жизненную историю, но не готовы открыть свое лицо по понятным причинам, тоже пишите!

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