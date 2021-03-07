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«Разбитые горшки»: ремесленников Литвы лишили обещанной поддержки в пандемию
Источник материала: ОНТ
Литовских ремесленников лишили выплат во время пандемии. Производителей керамики и мыла не включили в список пострадавших и лишили помощи в сотни евро.
Мастера написали открытое письмо правительству, однако министр социальной защиты ответил отпиской, сославшись на карантин. Гончары же и мыловары указывают на казус – сапожникам и некоторым другим мастерам компенсируют простой, а в правительственном списке указана справедливая и одинаковая поддержка всех предпринимателей, деятельность которых запрещена во время карантина.
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Литовских ремесленников лишили выплат во время пандемии. Производителей керамики и мыла не включили в список пострадавших и лишили помощи в сотни евро. Мастера...
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