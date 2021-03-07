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Гражданский раскол в Армении обостряется

07.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гражданский раскол в Армении обостряется

В Армении обостряется гражданский раскол, вызванный противостоянием премьер-министра и военных.  

Накануне у здания Минобороны в Ереване на митинг собрались несколько сотен отставных военных. Они заявляют, что представляют армию, которая проиграла в Карабахской войне – в первую очередь из-за подписанного премьером перемирия. Участники прошли шествием к администрации президента и парламенту. 

Политический кризис в Армении обострился в конце февраля, когда Генштаб заявил о необходимости отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. Тот в ответ назвал это попыткой военного переворота и предложил президенту уволить верхушку военных. Сегодня, как ожидается, состоятся переговоры с оппозицией. 

Фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

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В Армении обостряется гражданский раскол, вызванный противостоянием премьер-министра и военных.   Накануне у здания Минобороны в Ереване на митинг собрались...
 
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