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Гражданский раскол в Армении обостряется
Источник материала: ОНТ
В Армении обостряется гражданский раскол, вызванный противостоянием премьер-министра и военных.
Накануне у здания Минобороны в Ереване на митинг собрались несколько сотен отставных военных. Они заявляют, что представляют армию, которая проиграла в Карабахской войне – в первую очередь из-за подписанного премьером перемирия. Участники прошли шествием к администрации президента и парламенту.
Политический кризис в Армении обострился в конце февраля, когда Генштаб заявил о необходимости отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. Тот в ответ назвал это попыткой военного переворота и предложил президенту уволить верхушку военных. Сегодня, как ожидается, состоятся переговоры с оппозицией.
Фото: РИА «Новости» / Илья Питалев
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В Армении обостряется гражданский раскол, вызванный противостоянием премьер-министра и военных. Накануне у здания Минобороны в Ереване на митинг собрались...
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