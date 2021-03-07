Гражданский раскол в Армении обостряется

Источник материала: ОНТ

В Армении обостряется гражданский раскол, вызванный противостоянием премьер-министра и военных.

Накануне у здания Минобороны в Ереване на митинг собрались несколько сотен отставных военных. Они заявляют, что представляют армию, которая проиграла в Карабахской войне – в первую очередь из-за подписанного премьером перемирия. Участники прошли шествием к администрации президента и парламенту.

Политический кризис в Армении обострился в конце февраля, когда Генштаб заявил о необходимости отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. Тот в ответ назвал это попыткой военного переворота и предложил президенту уволить верхушку военных. Сегодня, как ожидается, состоятся переговоры с оппозицией.

Фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

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