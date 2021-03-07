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UFC 259: Ян Блахович нанес Исраэлю Адесанье первое поражение в карьере

07.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

UFC 259: Ян Блахович нанес Исраэлю Адесанье первое поражение в карьере

В ночь на воскресенье 7 марта в Лас-Вегасе прошел большой турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В рамках данного шоу фанаты вида спорта увидели сразу три титульных боя. В главном противостоянии события чемпион полутяжелого дивизиона поляк Ян Блахович проводил защиту титула от посягательств чемпиона в средней категории новозеландца Исраэля Адесаньи.

38-летний Блахович к турниру подошел с рекордом 27-8. Поляк находился на серии из четырех успешных боев и на UFC 259 проводил свою первую защиту титула.

31-летний Адесанья накануне боя был непобежденным атлетом с рекордом 20-0. Чемпион среднего веса дебютировал в полутяжелой категории и надеялся выйти из октагона сразу с двумя поясами чемпиона.

Итог боя: Бой прошел всю дистанцию. Блахович грамотно использовал преимущество в весе, что и отобразилось на судейских оценках: 49-46, 49-45, 49-45. Победа польского чемпиона единогласным решением судей и первое поражение в карьере Исраэля Адесаньи.

Фото: UFC

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В ночь на воскресенье 7 марта в Лас-Вегасе прошел большой турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В рамках данного шоу фанаты вида спорта увидели сразу три...
 
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