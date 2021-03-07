Маршрут автопробега «За единую Беларусь!» в канун Женского дня – в форме восьмерки

Источник материала: ОНТ

Атмосфера праздника и весны заполняет улицы и дома белорусов. В канун Международного женского дня важные события – с оглядкой на праздник. Участники акции «За единую Беларусь!» также подарили девушкам цветы.

В этот раз решили не выезжать из столицы, а маршрут построили в форме восьмерки, в честь праздника милых дам. Поздравить их – и стало главной целью. Полтысячи букетов не хватило! Ведь женщин-водителей среди участников патриотического движения – половина. Они высоко ценят спокойствие в стране, ведь это спокойствие их семей.

Участники другого патриотического автопробега объединяющей силой выбрали духовные ценности. В Ляховичах активисты посетили православные и католические храмы малой родины. Вместе с семьями и единомышленниками участники слушали историю святынь и, вне зависимости от вероисповедания, молились за будущее Беларуси.

В двух церквях и двух костелах Ляховичей накануне звучали молитвы. Участники ставили свечи за упокой предков, молились о настоящем и будущем Беларуси, которую они хотят видеть независимой, спокойной и счастливой. Автопробег посвятили Году народного единства.

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