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Маршрут автопробега «За единую Беларусь!» в канун Женского дня – в форме восьмерки

07.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маршрут автопробега «За единую Беларусь!» в канун Женского дня – в форме восьмерки

Атмосфера праздника и весны заполняет улицы и дома белорусов. В канун Международного женского дня важные события – с оглядкой на праздник. Участники акции «За единую Беларусь!» также подарили девушкам цветы.  

В этот раз решили не выезжать из столицы, а маршрут построили в форме восьмерки, в честь праздника милых дам. Поздравить их – и стало главной целью. Полтысячи букетов не хватило! Ведь женщин-водителей среди участников патриотического движения – половина. Они высоко ценят спокойствие в стране, ведь это спокойствие их семей.

Участники другого патриотического автопробега объединяющей силой выбрали духовные ценности.  В Ляховичах активисты посетили православные и католические храмы малой родины. Вместе с семьями и единомышленниками участники слушали историю святынь и, вне зависимости от вероисповедания, молились за будущее Беларуси. 

В двух церквях и двух костелах Ляховичей накануне звучали молитвы. Участники ставили свечи за упокой предков, молились о настоящем и будущем Беларуси, которую они хотят видеть независимой, спокойной и счастливой. Автопробег посвятили Году народного единства.

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Атмосфера праздника и весны заполняет улицы и дома белорусов. В канун Международного женского дня важные события – с оглядкой на праздник. Участники акции «За...
 
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