UFC 259: Аманда Нуньес победила Меган Андерсон в первом раунде

Источник материала: ОНТ

Утром 7 марта на турнире UFC 259 бразильянка Аманда Нуньес сразилась с австралийкой Меган Андерсон. Бразильская «Львица» проводила защиту одного из своих поясов – в полулегком дивизионе.

32-летняя Нуньес перед этим турниром обладала статистикой выступлений 20-4. В ведущем промоушене мира «Львица» в последние годы практически не ощущала сопротивления – сейчас эксперты по праву считают бразильянку величайшей женщиной-бойцом всех времен. Горечи поражений Аманда не знает с сентября 2014 года.

31-летняя Андерсон, в свою очередь, перед боем могла похвастаться рекордом 11-4. В UFC девушка шла на серии из двух побед.

Итог боя: Нуньес мощно атаковала с первых секунд боя, и вскоре Андерсон под градом ударов была отправлена на канвас. Аманда решила исход поединка болевым приемом – соперница «Львицы» сдалась на «рычаге локтя».

Фото: UFC

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