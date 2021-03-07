Свидетеля убийства Геннадия Шутова осудили на 10 лет, но продолжают мстить





Свидетель убийства Геннадия Шутова Александр Кордюков в суде. 19 февраля 2021 года. Фото: Белсат









25 февраля убитого Геннадия Шутова суд Брестской области признал виновным в сопротивлении силовикам «без назначения наказания». Свидетеля убийства Александра Кордюкова осудили на 10 лет колонии усиленного режима.





Александра Кордюкова признали виновным в покушении на убийство (ч. 2 ст. 139 УК РБ), а также в сопротивлении работнику органов внутренних дел (ч. 2 ст. 363 УК РБ). Но родные осужденного узнали, что в СИЗО в Бресте Александру поменяли статью на «Насилие, или угроза насилия в отношении милиционера (ст. 364).





«А это значит, что Александра поставили на учет, и сейчас везде его водят в наручниках, а на кровати висит табличка, что будто он особо опасный преступник. Мы не понимаем, на каком этапе подобное произошло, но Александр написал жалобу на имя начальника СИЗО. В целом он держится хорошо», – рассказала «Белсату» сестра Кардюкова Марина.





Тем временем дочь убитого военнослужащим Романом Гавриловым Геннадия Шутова Анастасия Баранчук вчера подала жалобу в Верховный суд.









Роман Гаврилов и Арсений Голицын в суде. Фото: Белсат





Она требует отменить решение Брестского областного суда, который признал Геннадия Шутова виновным в сопротивлении силовикам, а свидетеля убийства Александра Кордюкова приговорил к десяти годам лишения свободы.











