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Свидетеля убийства Геннадия Шутова осудили на 10 лет, но продолжают мстить

07.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сестра Александра Кордюкова 4 марта посетила своего брата в Брестском СИЗО №7, и узнала, что вместо ч. 2 ст. 363 («Сопротивление работнику милиции») ему записали ст. 364 («Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника милиции»). Об этом Марина Кордюкова рассказала корреспонденту «Белсата».


Свидетель убийства Геннадия Шутова Александр Кордюков в суде. 19 февраля 2021 года. Фото: Белсат


25 февраля убитого Геннадия Шутова суд Брестской области признал виновным в сопротивлении силовикам «без назначения наказания». Свидетеля убийства Александра Кордюкова осудили на 10 лет колонии усиленного режима.

Александра Кордюкова признали виновным в покушении на убийство (ч. 2 ст. 139 УК РБ), а также в сопротивлении работнику органов внутренних дел (ч. 2 ст. 363 УК РБ). Но родные осужденного узнали, что в СИЗО в Бресте Александру поменяли статью на «Насилие, или угроза насилия в отношении милиционера (ст. 364).

«А это значит, что Александра поставили на учет, и сейчас везде его водят в наручниках, а на кровати висит табличка, что будто он особо опасный преступник. Мы не понимаем, на каком этапе подобное произошло, но Александр написал жалобу на имя начальника СИЗО. В целом он держится хорошо», – рассказала «Белсату» сестра Кардюкова Марина.

Тем временем дочь убитого военнослужащим Романом Гавриловым Геннадия Шутова Анастасия Баранчук вчера подала жалобу в Верховный суд.


Роман Гаврилов и Арсений Голицын в суде. Фото: Белсат

Она требует отменить решение Брестского областного суда, который признал Геннадия Шутова виновным в сопротивлении силовикам, а свидетеля убийства Александра Кордюкова приговорил к десяти годам лишения свободы.
 
Теги: Брест
 
 
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Сестра Александра Кордюкова 4 марта посетила своего брата в Брестском СИЗО №7, и узнала, что вместо ч. 2 ст. 363 («Сопротивление работнику милиции») ему записали ст. 364...
 
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