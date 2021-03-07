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Игорь Лобан: Уголовное дело в отношении BYPOL свидетельствует о некомпетентности прокуратуры
Источник материала: Партизан
Уголовное дело в отношении членов инициативы BYPOL не повлияет на деятельность организации, рассказал
Игорь Лобан. Скрин из Youtube-канала «Редакция»
Генеральная прокуратура обвинила бывшего работника прокуратуры Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также других членов инициативы BYPOL в разжигании социальной вражды по ч. 3 ст. 130 УК («Рразжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).
«Возбуждение уголовного дела в отношении членов инициативы BYPOL – это очередное доказательство некомпетентности прокуратуры и попытка давления на свободу слова. Но инициатива продолжит работать в штатном режиме. Если они думают, что таким образом способны оказать на нас какое-то давление, то они ошибаются. Мы как работали, так и продолжим работать», – сказал «Белсату» Игорь Лобан, представитель инициативы BYPOL.
Генеральная прокуратура в свою очередь обосновала возбуждение уголовного дела выступлением представителей инициативы в сети: «Указанные граждане на интернет-ресурсе во время видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности».
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Уголовное дело в отношении членов инициативы BYPOL не повлияет на деятельность организации, рассказал «Белсату» Игорь Лобан. По словам представителя инициативы,...
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