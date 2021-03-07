При въезде в Литву с 10 марта потребуется ПЦР-тест

















Компаниям запрещено допускать в транспортные средства пассажиров без тестов на COVID-19.





Ранее все въезжающие в Литву, в том числе и её граждане, могли не только предъявить сделанный до поездки тест, но и пройти тестирование по прибытии в страну. Теперь такое правило отменено.