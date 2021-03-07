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При въезде в Литву с 10 марта потребуется ПЦР-тест

07.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При въезде в Литву с 10 марта потребуется предъявить ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 час дол поездки. Тесты на антитела не признаются.





Компаниям запрещено допускать в транспортные средства пассажиров без тестов на COVID-19.

Ранее все въезжающие в Литву, в том числе и её граждане, могли не только предъявить сделанный до поездки тест, но и пройти тестирование по прибытии в страну. Теперь такое правило отменено.
 
 
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При въезде в Литву с 10 марта потребуется предъявить ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 час дол поездки. Тесты на антитела не признаются.
 
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