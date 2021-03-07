Белстат: Средняя белорусская семья живет менее, чем на 1 500 рублей в месяц













FINANCE.TUT.BY со ссылкой на результаты выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. По данным ресурса, год назад эта сумма была на 102 рубля меньше. В Беларуси средняя семья в 2020 году располагала суммой почти в 1460 рублей в месяц. Об этом сообщаетсо ссылкой на результаты выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. По данным ресурса, год назад эта сумма была на 102 рубля меньше.





Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.





В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1 555 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах — 1208 рублей. Год назад — 1460 рублей и 1090 рублей соответственно.





Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в прошлом году составили 1391 рубль в месяц. Из них 1028 рублей (или 73,9%) приходилось на потребительские расходы: траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.





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При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопления: банковские вклады, покупка недвижимости, валюты





Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.





В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров — 33,9%, на оплату услуг — 24,3%. То есть на еду у среднестатистической семьи уходит около 402 рублей (годом ранее — 374 рубля).











