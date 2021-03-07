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Профсоюзы опасаются, что белорусы могут «остаться без пенсий и пособий»

07.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ФСЗН рассказали, какая была ситуация с исполнением бюджета фонда в январе и феврале этого года. «Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда производилось своевременно и в полном объеме», — сообщили в ФСЗН.


Ранее в Федерации профсоюзов высказывали опасения, что из-за экономических санкций белорусы могут остаться «без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета», пишет tut.by.

Доходы бюджета фонда в январе-феврале составили 3 миллиарда 235,8 миллиона рублей. Из них поступило субвенций республиканского бюджета в сумме 450 миллионов рублей (13,9%).

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 3 миллиарда 185,8 миллиона рублей. В ФСЗН уточняют, что эти деньги направили на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и других выплат по государственному соцстрахованию.

«По результатам работы за январь-февраль 2021 года бюджет государственного внебюджетного ФСЗН исполнен с профицитом в сумме 50 миллионов рублей по средствам профессионального пенсионного страхования», — уточнили в фонде.

При этом в ФСЗН не сообщили, какая ситуация по средствам государственного соцстрахования. К примеру, на 2019 год устанавливали максимальный размер дефицита бюджета фонда по средствам государственного соцстрахования в 117 миллионов 874 тысячи рублей.

Напомним, в 2018 году чиновники критиковали исполнение бюджета ФСЗН и говорили о том, что начали готовить проект указа по соцстрахованию.

«За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».
 
 
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В ФСЗН рассказали, какая была ситуация с исполнением бюджета фонда в январе и феврале этого года. «Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда...
 
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