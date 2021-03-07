"Путин – царь". В РФ студенты записали, как преподаватель отговаривал их от участия в акциях Навального

пишет Гордон. Преподаватель Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Олег Тихонов, критикуя перед студентами деятельность оппозиционера Алексея Навального, назвал "царем" главу Кремля Владимира Путина,Гордон.





Об этом 5 марта сообщил в соцсети "ВКонтакте" студенческий интернет-журнал "Ветер".





Студенты опубликовали аудиозапись выступления и ее расшифровку. Сама запись сделана 1 марта.





"Я не говорю, что там Путин там это... но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать: он – царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства их строил. Тут любому сейчас можно представить, так? Правда в итоге это им ничего не досталось, понимаете, да? В эрмитажах они не живут и так далее. Но это я так, к сведению говорю. Пусть строит, елки-палки! Это все равно не ему достанется. Он рано или поздно сдохнет, как я говорю. Тот же Путин, так?" – сказал якобы преподаватель.





Он призвал студентов не портить себе биографию участием в акциях Навального. Он намекнул, что силовики за всеми следят.





"Эти ребята засекают сразу – и вы не понимаете – это все скапливается, базу данных на вас всех ведут. И когда это выстрелит, никто из вас не знает. Но это выстрелит, я обещаю вам. Вот", – подчеркнул Тихонов, как утверждают авторы аудиозаписи.





Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.





Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).





Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.





После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, она прошла 14 февраля.





Команда Навального после возвращения оппозиционера в Россию опубликовала расследование о "дворце Путина" в Геленджике. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местное подразделение ФСБ "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.





25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".





29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.





На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.



